El Family Cash Alzira FS presenta #GanesDeMés per a la 20-21

El club alzireny anuncia que es podrá utilizar un 35% de la graderia del Palau d’Esports per a gaudir de la Segona Divisió de futsal



La sala de premsa de l’Ajuntament d’Alzira ha acollit la presentació de la temporada 20-21 del Family Cash Alzira Futbol Sala. El president del club, Vicent Fontana, junt amb l’alcalde del municipi, Diego Gómez, i el regidor d’Esports, Fernando Pascual, han parlat sobre algunes novetats de cara al pròxim curs de l’equip alzireny.

Una de les qüestions més importants ha estat l’anunci de la campanya d’abonats. Des de fa dies, fins i tot setmanes, és un dubte general si es podrà gaudir en la graderia de la magia del futbol sala i sembla que sí. A hores d’ara, el Palau d’Esports podria allotjar fins a un 75% de la seua capacitat, el que significaria un màxim d’unes 2000 persones. Però la directiva del club ha decidit reduïr aquest màxim fins al 35%, amb la intenció d’augmentar més la distància interpersonal i reduir riscos.

Això significa que les localitats disponibles seran 900 per a la pròxima temporada, de les quals per a la campanya #GanesDeMés hi haura disponibles 450: 350 per a adults i 100 per a joves. Esta mesura està recollida en el protocol específic que esta acabant de perfilar el club amb la intenció de minimitzar incidències causades per la COVID-19. La resta de carnets seran per a l’escola base, patrocinadors o visitants.

Aquesta mesura ve acompanyada d’una numeració de cada carnet, amb la qual cosa cada aficionat o aficionada tindrà el seu seient establert per a garantir el respecte a les distàncies i allò que indique el protocol en qüestió d’accesos o mobilitat. El periode per a poder aconseguir l’abonament començarà el pròxim dilluns dia 24 d’agost i es podrà fer on line, a través del web alzirafs.com, i presencial, de 19.30 a 21 hores en l’oficina del Palau d’Esports.

El donatiu d’abonat general (a partir de 18 anys) es de 50 euros, mentre que el jove (de 12 a 18 anys) serà de 20 euros. Per als abonats adults de la temporada passada, el donatiu de la renovació serà de 40 euros si la fan abans de l’11 de setembre. L’assignació de localitats serà per ordre de preferència segons es vagen succeïnt les inscripcions.

De moment, la lliga no té data d’inici fins que la RFEF i el CSD no aproven el protocol, així que l’inici de la pretemporada del Family Cash Alzira FS està condicionat a aquest anunci. El club és concient de la situació actual, però considera que, mentre les autoritats sanitaries ho permeten, cal anar treballant, adaptant-se al que anomenen ‘nova normalitat’ i avançar fins que hi haja una solució definitiva amb la que es puga tornar al format de vida d’abans.

Declaracions Diego Gómez. Alcalde d’Alzira.

“Hui continuem creant la ilusió, i donant suport al club en este inici de temporada complicat i ple d’incertesa, però que comença, com diu el lema de la campanya amb #ganesdemes” ha manifestat Diego Gómez, alcalde d’Alzira.

“A més, afig l’alcalde, volem traslladar a la gent i als seguidors del futbol sala que des de l’Ajuntament anem a continuar amb este repte, amb este projecte que l’any passat es va interrompre en un moment tan dolç”.

Declaracions Fernando Pascual. Regidor d’Esports.

Per la seua banda el regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha ratificat el suport institucional al club i ha explicat alguns detalls del protocol de seguretat que es portarà a terme al Palau d’esports. “Estem ultimant detalls del protocol de seguretat per a poder començar només es done llum verda a l’inici de temporada. Entre altres s’ampli en nombre d’entrades i exides a les instal·lacions”

També ha explicat que van a portar-se a terme millores d’accecibilitat al Palau. “Amb el Pla d’inversions de la Diputació destinarem 16.000 a donar resposta a una demanda del club com és la instal·lació d’una plataforma junt a l’accés esquerre del vestidor”