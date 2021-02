El Family Cash Alzira FS reinicialitza per a visitar a l’Elx CF Sala

En la primera volta, els alzirenys es van adjudicar els punts en remuntar un 0-2 en la recta final

Sense temps per a més lamentacions, per la desafortunada acció de l’últim segon davant Full Energia Zaragoza que li va privar de la victòria, el Family Cash Alzira FS ja ha reinicialitzat i està concentrat en la contesa d’aquest dissabte davant l’Elx CF Sala, a partir de les 16 hores, en l’Esperanza Lag. Un derbi autonòmic al qual tots dos arriben amb clara necessitat de punts en aquesta recta final de la primera fase.

El Family Cash arriba a terres il·licitanes amb 13 partits disputats i 15 punts, uns números que li situen en la setena posició del grup. L’Elx, per part seua, és últim amb huit punts en 12 trobades. Dimecres passat, el quadre franjiverd va caure en la pista del Barça ‘B’ per 7 gols a 1.

La balança d’antecedents cau per al costat il·licitans. De les tres trobades que han disputat, els del Baix Vinalopó han guanyat en dues ocasions, per un triomf dels alzirenys, precisament el d’aquesta temporada. El conjunt de Braulio Correal va remuntar un 0-2 per a adjudicar-se els tres punts en el Palau d’Esports en la jornada set. En la 19-20, no obstant això, els sis punts en joc van ser íntegres per a l’Elx. Ara, amb tres partits per al final de la primera fase, els dos equips s’enfronten amb alta necessitat de punts per a eixir de la zona baixa.