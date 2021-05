El Family Cash Alzira i Castejón, junts una temporada més en 2a Divisió

Print This Post

El jove ala de 21 anys afrontarà la seua tercera campanya consecutiva en la capital de la Ribera Alta

El Family Cash Alzira FS continua treballant en la confecció de la seua plantilla per a la pròxima campanya 21-22. A la renovació confirmada del veterà tancament Gabri Pastor, s’uneix la de Gonzalo Castejón, qui als seus 21 anys afrontarà la seua tercera campanya amb l’equip alzireño.

Castejón, que actua en la posició d’ala, va arribar a la capital de la Ribera Alta en l’estiu de 2019. Va ser el primer fitxatge per a l’estrena de l’equip en la categoria de ‘Plata’. Encara que li va costar adaptar-se. i el seu rendiment va ser de menys a més, ho va jugar tot i va anotar un total de 15 gols fins a la interrupció per la pandèmia.

En la present campanya, el jugador format en la pedrera del Pilar, ha nodrit la seua faceta golejadora amb una marcada condició d’assistent. Als sis gols que ha signat aquest curs, alguns claus en la reacció de l’equip, com el doblet en la pista de Bisons al final de la primera fase, cal afegir un gran nombre d’assistències.

«Mai he estat millor que ací»

Castejón continuarà explotant aqueixes dues facetes a Alzira en la 21-22, de la qual espera «una temporada intensa i complicada». «Venim d’una campanya molt dura per les aturades per contagis i els partits sense públic; tant de bo la pròxima tornem a gaudir tots junts com abans», apunta Castejón.

De la seua continuïtat en el Family Cash valora «la confiança del cos tècnic» en ell. «Mai he estat millor que ací, s’està apostant fort pel futsal a Alzira i crec que és un projecte que pot créixer molt», vaticina Gonzalo.