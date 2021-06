El Family Cash Alzira i Rafa Ara allarguen la seua relació una campanya més

Print This Post

El pivot valencià va signar un total de 21 dianes en la temporada anterior

El Family Cash Alzira FS i Rafa Ara han arribat a un acord per a allargar el seu compromís una temporada més. Als seus acabats de complir 31 anys, el golejador valencià afrontarà la seua quarta campanya consecutiva a Alzira, convertint-se en el nové efectiu confirmat per al pròxim curs. Enguany, el pivot ha superat la barrera dels 20 gols en Segona Divisió.

Llaura va arribar en l’estiu de 2018 per a afrontar el repte de la 2a B amb el conjunt alzireño. Ho va jugar tot i va marcar 39 gols. En el seu retorn a 2a Divisió, el va tornar a jugar tot, encara que la interrupció de la lliga al març per la pandèmia va deixar el seu registre en 17 punts. Aquesta temporada, per fi, el pivot a superat la barrera dels 20 gols, la seua xifra més alta en la categoria de ‘Plata’. En la 20-21, Rafa ha marcat 21 punts en 21 partits.

D’aquesta manera, Llaura s’uneix als ja renovats Porky, Serra, Castejón, Jose Carlos, Gabri, Peiró, Cristian i el fitxatge de Peloncha.

«A Alzira es cuiden molt els detalls»

Igual que els seus companys, el pivot valencià ha posat l’accent en la dificultat de la 20-21 per una llarga llista de motius, però malgrat això valora que «s’ha donat la cara». «Les dificultats han sigut òbvies, ens ha pesat molt el no veure a la gent al Palau, però hem fet una bona temporada», considera.

A les portes del seu quart curs en la capital de la Ribera Alta, Llaura recalca «el creixement del projecte» com una de les principals motivacions per a seguir vinculat a ell. «Es nota que el club té ganes de continuar creixent, es cuiden molt els detalls», comenta el jugador, qui espera «gaudir d’un any històric al costat de tota l’afició al Palau».