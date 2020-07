El Family Cash Alzira signa un acord de filialitat amb CFS L’Olleria La Vall d’Albaida

Print This Post

Els jugadors menors de 23 anys de l’equip olleriense podran participar amb el sènior alzireñ de Segona Divisió

El projecte del Family Cash Alzira FS continua avançant de cara a l’inici de la temporada 2020-2021.

Després d’aconseguir una més que merescuda permanència en la Segona Divisió del futbol sala nacional, el club treballa per a brindar-li solidesa a la seua estructura esportiva i social. Tant és així, que per al pròxim curs, el Family Cash Alzira Futbol Sala ha signat un nou acord de filialitat amb el CFS L’Olleria La Vall d’Albaida, qui tornarà a competir en 3a Divisió.

Amb aquesta nova vinculació, l’entitat de la Vall d’Albaida beurà de la metodologia impartida per l’Alzira, qui ha estat unificant criteris durant les tres últimes campanyes en totes les categories base, amb l’objectiu de trobar una millor i ràpida adaptabilitat cuant els jugadors i jugadores pugen escalons, bé per edat o per necessitat concreta d’un equip. Així doncs, el staff del CFS L’Olleria rebrà formació i assessorament en l’àmbit de la gestió esportiva.

El Family Cash Alzira de Segona Divisió nacional, per part seua, podrà nodrir-se de jugadors del CFS L’Olleria La Vall d’Albaida que siguen menors de 23 anys. A més, el conjunt olleriense, acabat d’ascendir a Tercera Divisió després d’una brillant campanya, se situa com un escaló intermedi entre el juvenil i el sub23 de l’Alzira i el sènior de la categoria de ‘Plata’. Aquesta nova aliança posa de manifest la bona sintonia que existeix entre les dues entitats.