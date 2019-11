El Festival Baba Kamo aposta en el Centre del Carme per la il·lustració internacional amb més de 100 creadors de 16 països

Connect on Linked in

Lideren la programació la italiana Sarah Mazzetti, i els dibuixants belgues Brecht Evens i Randall Casaer els quals realitzaran un duel de dibuix en directe improvisant cadascú sobre l’obra de l’altre

L’exposició Babalunga i Kamolongos mostrarà l’obra de 110 il·lustradors de 16 països

El Centre del Carme Cultura Contemporània s’inundarà de tinta i paper del 13 al 15 de desembre en la segona edició de Baba Kamo, festival i fira del llibre il·lustrat.

La iniciativa aposta per la creació internacional amb la presència de tres reconeguts autors que participaran en diferents activitats: la italiana Sarah Mazzetti (qui ha publicat en capçaleres com The New York Times, The New Yorker, MIT Technology Review, The Guardian, Vice US o Linus) i els dibuixants belgues Randall Casaer i Brecht Evens, qui combinen de manera singular humor, il·lustració i paraula. A més, en aquesta voluntat per recopilar els millors traços de cada racó del planeta, Baba Kamo 2019 contarà també amb una exposició en la qual participaran 110 il·lustradors de 16 països diferents. Una mirada internacional que busca aprofundir els objectius fonamentals de Baba Kamo: visibilitzar el treball dels professionals, avivar la creació interdisciplinària i fomentar l’esperit crític i la sensibilitat estètica.

Baba Kamo compta amb el suport del Consorci de Museus. El director de l’entitat cultural, José Luis Pérez Pont ha assenyalat que “aquest festival situa a la il·lustració en el lloc que li correspon dins de les arts visuals contemporànies eliminant els barreres caduques que parlen d’alta i baixa cultura i d’arts majors i menors”.

El dissabte 14 de desembre, l’escriptor, cineasta, il·lustrador i artesà de la comèdia Randall Casaer i el creador Brecht Evens (autor de llibres com The Wrong Place, The Making Of o Panther) realitzaran un espectacular duel de dibuix en directe, improvisant l’u sobre l’obra de l’altre en presència del públic. El mateix dia Mazzetti, Evens i Casaer participaran en una taula rodona on parlaran de les seues trajectòries i compartiran les seues reflexions sobre la professió. D’altra banda, Mazetti, guanyadora del Premi Internacional d’Il·lustració de la Bologna Childen’s Book Fair 2019, realitzarà, els dies previs al festival, un taller de portades il·lustrades al Màster d’Il·lustració Professional de l’Escola Barreira, on, a banda dels alumnes del màster, s’oferiran 10 places obertes al públic.

Dins de la seua programació, el festival i fira del llibre il·lustrat també acollirà activitats infantils com Contes menuts, un contacontes a càrrec de Mar Benegas per a bebés de 18 mesos a 3 anys, o el taller familiar El lloc plegat, organitzat pel col·lectiu Pin Tam Pon, autores de la publicació ¡Tris,Tras! i on els participants podran construir cases itinerants, xemeneies nòmades, places, fonts i faroles que es pleguen i es despleguen. Igualment, el diumenge 15 de desembre, el claustre gòtic será l’escenari d’un concert de Sedajazz Happy Band, formació integrada per joves músics de 7 a 13 anys que interpreta composicions de reggae, ska, soul i jazz.

Entrevistes professionals i formació docent

Organitzada per l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), aquesta iniciativa per a promoure el llibre il·lustrat en tots els seus vessants vol convertir-se en un punt de referència per als professionals del sector. En aquest context, Baba Kamo 2019 celebra el 13 desembre una jornada d’entrevistes professionals i revisió de dossiers d’il·lustració (amb cita prèvia) per part d’importants editorials especialitzades i, per primera vegada, de l’agència de representació Pencil ilustradores.

Aquest festival busca també explorar i reivindicar el potencial pedagògic de les publicacions il·lustrades. En aquest sentit, acull les III Jornades Àlbum Il·lustrat i Escola, un projecte de formació del professorat coorganitzat amb el CEFIRE de la Generalitat Valenciana, enguany amb la col·laboració dels itineraris de plurilingüisme, infantil i artístic-expressiu. I si parlem de llibres, és imprescindible parlar de biblioteques, per això la programació també inclou la sessió de formació Com llegim quan llegim àlbums il·lustrats, a càrrec de l’especialista en literatura infantil i juvenil Clara Berenguer, organitzada conjuntament amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) i dirigida als seus membres.

110 il·lustradors i més de 40 projectes editorials

Pel que fa a l’exposició internacional d’il·lustració editorial Babalunga i Kamolongos, en aquesta segona edició, més de 170 il·lustradors de 17 països diferents van enviar les seues propostes (quasi el triple que l’any passat). Finalment, el jurat, format pel director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, el guanyador de l’edició passada i il·lustrador de la imatge d’enguany, Daniel Montero Galán, la investigadora Ana G. Lartitegui i l’agent d’il·lustradors canadenca Anna Goodson, ha triat els 110 creadors que integraran la mostra. Autors provinents de coordenades com Uruguai, Alemanya, Bolívia, Mèxic, Rússia, Itàlia, Gran Bretanya, Macedònia del Nord, Canadà, Sèrbia o Xile. A més, el dia de la inauguració s’anunciarà el guanyador de la mostra, a qui s’encarregarà la imatge gràfica de l’edició de 2020. L’exposició Babalunga i Kamolongos es podrà visitar des del 13 de desembre fins a finals de mes a la sala Zero del Centre del Carme.