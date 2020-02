El festival ‘Dansa València’ busca dones majors de 65 anys per a un espectacle experimental

Connect on Linked in

El festival ‘Dansa València’ se celebrarà del 28 de març al 5 d’abril

– ‘Las Muchísimas’ de Mariantònia Oliver és una celebració de la maduresa

El festival de dansa ‘Dansa València’, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, se celebrarà entre el 28 de març i el 5 d’abril, amb la presència de l’espectacle ‘Las Muchísimas’, de la coreògrafa Mariantònia Oliver, que torna al festival amb aquest espectacle dedicat a dotze dones d’edats entre 65 i 70 anys.

Per a dur-lo a terme, el festival busca dones majors de 65 anys, amb disposició per a ballar i moure’s, que vulguen participar en aquesta peça dansa-performance que és tota una celebració de la maduresa.

L’espectacle s’estrenarà a València el 28 de març, dins del cicle ‘Moviments Urbans’ de ‘Dansa València’, i les dones participants han de realitzar prèviament un taller sobre el moviment del cos. Aquest taller es durà a terme del 24 al 27 de març.

‘Las Muchísimas’ és una proposta escènica en la qual les intèrprets no es disfressen, ni es maquillen, ni representen res. El que hi ha és el que és. “No hi ha reivindicació, ens mostrem tal com som”, explica la directora de la companyia, Mariantònia Oliver. Dones que expressen orgulloses la diversitat, l’experiència i el fet de ser i estar sense perjudicis ni dependències.

Es tracta d’una evolució de ‘Las Muchas’, amb el qual la companyia mallorquina fundada en 1989 va començar una línia d’investigació en què es va treballar amb cossos que no provenien de l’àmbit de la dansa. Aquest espectacle, protagonitzat per dones d’edats d’entre 70 i 87 anys, va estar en ‘Dansa València’ en l’edició de 2018.

Una part important del procés és l’intercanvi entre dones. A partir d’aquesta experiència, la companyia de Mariantònia Oliver, ha volgut crear un espectacle dedicat a totes elles, ‘Las Muchísimas’.

La companyia Mariantònia Oliver

La companyia Mariantònia Oliver es va constituir en 1989 a Barcelona. En 2000 s’instal·là a Mallorca i emprengué un treball de fort compromís social.

A més de la creació d’espectacles per a públic adult i familiar, la companyia duu a terme projectes pedagògics regularment en escoles i també treballa amb persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió social i persones majors, amb els quals construeix projectes de dansa comunitària i d’inclusió des de fa una dècada.