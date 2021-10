El Festival de curtmetratges K-lidoscopi de Cullera retrà homenatge a Luís García Berlanga pel centenari del seu naixement

Print This Post

Compte arrere per a que comence el Festival de curtmetratges K-lidoscopi de Cullera. Una cita ineludible per als amants del cinema que es consolida com un dels certàmens del sèptim art més importants de la Comunitat Valenciana i que conta sempre amb primeres espases nacionals. Enguany comptarà amb la col·laboració especial dels destacats Veronica Forqué, Fernando Colomo, Guillermo Montesinos, Tony Isbert, Empar Ferrer i Fernando Esteso.

El festival torna del 13 al 17 d’octubre amb rècord d’obres presentades, noves seccions i diversos homenatges a Luis García Berlanga, pel centenari del seu naixement. A més, es guardonarà amb el K-lidoscopi d’honor al director Jaime Chávarri. El certamen, que enguany celebra el seu 10 aniversari, aborda una de les seues edicions més significatives.

La inauguració del festival tindrà lloc el dia 13 d’octubre a les 20.00 hores al exterior del Auditori del Mercat.

La organització dels premis s’ha mostrat molt satisfeta per la evolució del festival en aquesta última década, ja que va camí de triplicar la xifra inicial de curmetratges rebuts, que enguany arriben fins als 540, complint l’objectiu de consolidar-se com una de les més grans cites del sector, convertint-se inclús es festival seleccionador dels Premis Goya.

De fet, alguns dels curtmetratges premiats en edicions anteriors han arribat no tan sols a aconseguir premis a nivell nacional, sino també internacional, arribant a ser reconeguts en certàmens com Montreal, Berlín o Cannes.