El festival Polirítmia conclou amb un èxit indubtable de públic

L’Institut Valencià de Cultura conclou la segona edició de Polirítmia, el festival de músiques i danses mediterrànies que ha omplit d’actuacions diverses espais de la ciutat de València durant la setmana de l’1 al 7 de juliol amb un indubtable èxit de públic.



Més de 400 persones han assistit a cada un dels concerts que s’han fet a la plaça del Patriarca de València, com el d’Eliseo Parra i Las Piojas en Costura, el divendres 5; el de Botifarra i Ahmed Touzani, el dissabte 6, o el de Sis Veus, el diumenge 7, per tancar-ne la programació. Pel que fa al concert de 12 hores de durada que ha tingut lloc el diumenge 7 a l’Atri dels Bambús del Palau de la Música, i que també es va poder gaudir en ‘streaming’, ha tingut un flux d’assistència de prop de150 persones que hi entraven i sortien.



Com ja es va demostrar en la primera edició, Polirítmia és un festival innovador perquè conjuga els vessants lúdic i formatiu, i ofereix, d’una banda, espectacles musicals i de dansa i, d’altra banda, conferències i cursos adreçats al professorat, tant a mestres com a professors d’ESO, de conservatori o també per al sector professional de la música.



Polirítmia ha estat organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, la Universitat de València, la Diputació de València, l’Ajuntament de València i la branca artística del Cefire, el Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.



Balanç positiu



El Cefire fa un balanç molt positiu d’aquesta edició del Polirítmia 2019, amb 86 persones certificades, entre participants del mateix Cefire (professorat des dels nivells d’Infantil fins al Conservatori Superior) i matriculats per mitjà de la Universitat de València. La col·laboració amb el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València ha estat excel·lent, ja que enguany ha cedit durant 4 dies les instal·lacions que té per a la formació.



El cap del Servei de Formació del Professorat, Pedro Sigler, destaca l’èxit de la fórmula de formació amb professionals de la música i la dansa internacionals, que durant la setmana del Polirítmia també han actuat en diversos espais de la ciutat. La directora del Cefire de Torrent, Eva María Martínez, destaca el caràcter multidisciplinari i els internivells de la formació del Polirítmia com un dels grans atractius per al professorat que, per segon any consecutiu, ha assistit massivament a les conferències i els tallers.



Pel que fa a Rafel Arnal, coordinador de la formació i director artístic, ha destacat que aquesta segona edició ha servit per a consolidar el model formatiu combinat amb la difusió de músiques i danses mediterrànies a través del programa de concerts: “Tant l’assistència als concerts com a la formació s’ha vist ampliada molt considerablement respecte de l’any passat, i això vol dir que tant el professorat com el públic ja relacionen l’entrada de l’estiu a València amb la setmana del Polirítmia”, ha conclòs.



Arnal també destaca la importància de la presència de noms internacionals tant en el cartell de concerts com en el de la formació: “Perquè el Polirítmia ha de servir d’espai des d’on fer pedagogia, i fer palesa la gran proximitat i també les diferències entre les nostres músiques i danses d’arrel amb les dels diversos corrents musicals del Mare Nostrum, així com també les singularitats i les interconnexions que hi ha entre aquestes i les seues múltiples possibilitats de fusió”.



Per últim, ha assenyalat la necessitat de fer créixer el festival l’any que ve, i ampliar les activitats que ofereix a altres indrets del territori, des de Vinaròs fins a Orihuela, per tal que tothom puga gaudir del Polirítmia.

