El Festival Q-ART 2020 arriba a la seua fi amb el lliurament de premis de Creació Artística, Concurs a l’aire lliure i Art Urbà

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els guanyadors i guanyadores de cada categoria han sigut Borja Moreno i Esteban Ferrer, Sergio Rocafort i Alba Bla

Quart de Poblet ha viscut un intens cap de setmana cultural, en el qual els seus carrers s’han tornat a omplir d’art amb motiu del Festival Q-ART 2020. Així, a més de conéixer als guanyadors i guanyadores de cada categoria, els veïns i veïnes van poder gaudir en directe de la creació de les obres del Concurs a l’aire lliure i del d’Art Urbà.



L’agenda d’actes va arrancar el divendres 18 de setembre amb el lliurament dels premis de la VII Edició de Creació Artística Contemporània, en la qual van ser guardonats Borja Moreno i Esteban Ferrer pel seu treball “Illes de l’apropiació del quotidià”.



El diumenge va ser el torn del certamen de pintura ràpida, en el qual els i les artistes van prendre els racons més emblemàtics del municipi per a immortalitzar-los en els seus llenços. D’entre les 16 obres presentades, el guardó d’aquesta cinquena edició del Concurs de Pintura a l’aire lliure va recaure en Sergio Rocafort Giménez amb la seua obra “Barri antic”. Pablo Mateo, amb el seu treball “Parc del Túria”, va rebre el segon lloc i el tercer va ser per a Francisco Pérez Navarro per “Portalet”.



Aqueixa mateixa vesprada també es va donar a conéixer a la guanyadora del VII Premi d’Art Urbà, Alba Bla. Ella, al costat de la resta de participants, Jacobo Eid, Detripas Aerosol i La Xiqueta Wapapa, va desenvolupar el seu treball sobre els contenidors col·locats enfront de la biblioteca municipal.

L’agenda d’actes va arrancar el divendres 18 de setembre amb el lliurament dels premis de la VII Edició de Creació Artística Contemporània, en la qual van ser guardonats Borja Moreno i Esteban Ferrer pel seu treball “Illes de l’apropiació del quotidià”.



El diumenge va ser el torn del certamen de pintura ràpida, en el qual els i les artistes van prendre els racons més emblemàtics del municipi per a immortalitzar-los en els seus llenços. D’entre les 16 obres presentades, el guardó d’aquesta cinquena edició del Concurs de Pintura a l’aire lliure va recaure en Sergio Rocafort Giménez amb la seua obra “Barri antic”. Pablo Mateo, amb el seu treball “Parc del Túria”, va rebre el segon lloc i el tercer va ser per a Francisco Pérez Navarro per “Portalet”.



Aqueixa mateixa vesprada també es va donar a conéixer a la guanyadora del VII Premi d’Art Urbà, Alba Bla. Ella, al costat de la resta de participants, Jacobo Eid, Detripas Aerosol i La Xiqueta Wapapa, va desenvolupar el seu treball sobre els contenidors col·locats enfront de la biblioteca municipal.