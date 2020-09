El FOMAP-CV dona un ultimàtum a Sanitat: la situació en Atenció Primària és ja insostenible

Print This Post

El Fòrum de Metges d’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana secunda amb concentracions en els centres de salut la vaga de Madrid el pròxim 28 de setembre



l’Atenció Primària a hores d’ara es troba en “col·lapse” en la Comunitat Valenciana, un primer escaló de la Sanitat on els professionals veuen amb “preocupació” i un “elevadíssim nivell d’estrés com es retarden diagnòstics de malalties greus que no es poden demorar, segons adverteixen des de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic).

El Fòrum de Metges d’Atenció Primària (FOMAP-CV) va mantindre el 10 de setembre, una reunió amb la consellera de Sanitat, AnaBarceló, i van exposar a la Consellera la situació insostenible per la qual està passant els equips d’AP i totes les manques que segueixen sense resoldre’s.

El Fòrum de Metges d’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana secundarà amb concentracions en els centres de salut la vaga de Madrid el pròxim 28 de setembre.

Aquesta convocatòria va unida a un preavís de vaga si la Conselleria de Sanitat no executa mesures de millores en el termini acordat.

El FOMAP-CV obrirà també el diàleg amb altres categories sanitàries, a través dels seus col·legis professionals, sindicats i societats científiques, així com no sanitàries per a fer front comuna i salvar el model d’Atenció Prevaldria en la Comunitat, que actualment està col·lapsat, i que ha portat a l’esgotament dels professionals i al cansament de la ciutadania.