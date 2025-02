El Fons Valencià per la Solidaritat col·labora amb els ajuntaments socis afectats per la DANA

El Fons Valencià per la Solidaritat apropa els seus projectes més importants als municipis afectats per la DANA. La Junta Executiva ha acordat prioritzar els actes institucionals i impulsar projectes d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global en localitats sòcies de l’entitat que han sofert els efectes de la riuada. El primer municipi soci danyat per la DANA a acollir una acció del Fons ha sigut l’Alcúdia, que forma part de la Junta Executiva de l’associació.

Declaracions de Rosa Martínez

Rosa Martínez, tinent d’alcalde de l’Alcúdia i vocal de la Junta Executiva del Fons Valencià per la Solidaritat, va comentar sobre el suport rebut i la importància de la iniciativa en el context actual.

Seminari de treball

El seminari de treball de la Junta Executiva celebrat a l’Alcúdia reactiva les jornades de treball rotatòries de l’entitat, basades en la convivència entre membres de la Junta i personal tècnic. Durant la jornada, es va posar l’accent en la importància de la cooperació internacional, amb clara referència als municipis de països empobrits que conviuen amb aquestes situacions de manera estructural i sense cap mena de suport ni garantia que no siga l’ajuda exterior.

Projectes presentats

Entre els projectes presentats i aprovats, es troben la XX Edició de “Ser dona al sud” i els projectes cofinançats per la Diputació de València, com ara la “Creació de l’oficina municipal de la dona a Concepción (Bolívia)” i “In/Sostenible. Territorialitzant els ODS a la província de València”.

Objectius de l’ iniciativa

Amb esta iniciativa, el Fons Valencià vol, per una banda, mostrar el suport i l’afecte de l’entitat a les localitats afectades per la DANA, i, per una altra banda, contribuir a la reactivació moral, social i econòmica d’estes poblacions.