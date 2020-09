El Fons Valencià per la Solidaritat i la Diputació de València presenten el projecte de sensibilització “València per la Pau”

Connect on Linked in

La finalitat d’aquest projecte és acostar a municipis de la província de València la cultura de la pau, finalitat de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 16

El Fons Valencià per la Solidaritat i la Diputació de València han presentat al Palau de la Batlia el projecte d’educació per al desenvolupament “València per la Pau” el qual està format per diferents activitats didàctiques i de sensibilització, basades en la Cultura de la Pau i la no violència, sent l’objectiu d’aquest projecte acostar l’ODS número 16 (Pau, Justícia i Institucions Sòlides) a la població de diferents municipis valencians (Canals, Castelló de Rugat, Catarroja, Corbera, Gandia, l’Olleria, Paiporta i Polinyà del Xúquer), conscienciant al voltant de la construcció de societats pacífiques, justes i amb institucions democràtiques que respecten les llibertats i els Drets Humans. A la presentació del projecte, que està cofinançat per les dos entitats, han assistit, entre altres, Maria Josep Amigó, Vicepresidenta de la Diputació de València; Mentxu Balaguer, Diputada provincial de Cooperació Internacional; Álvaro Escorihuela, President del Fons Valencià per la Solidaritat i Regidor a l’Ajuntament de Vila-real; Verónica Ferri, Vicepresidenta del Fons i Regidora a l’Ajuntament de Canals; Ramón Vidal, Secretari del Fons i Alcalde de l’Olleria; Ferran Lloret, Vocal de l’Executiva del Fons i Regidor a l’Ajuntament de Pedreguer; Jesús Monzó, Alcalde de Catarroja; Vicent Tornero, Tinent d’Alcalde i Regidor a l’Ajuntament de Canals; Antonio Esquinas, Alcalde de Castelló de Rugat; Alejandro Sánchez, Regidor a l’Ajuntament de Paiporta; Eduard Gay, Tècnic de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Polinyà de Xúquer; Carolina Cerveró, Tècnica de l’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament de Gandia; Esteve Ordiñana, Gerent del Fons; i Natxo Peñarroja, Tècnic d’Educació per al Desenvolupament del Fons.

El desenvolupament del mateix està dissenyat per a complir amb tota la normativa i recomanacions de les diferents autoritats sanitàries com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

Les activitats que es realitzaran en el marc d’aquest projecte són una campanya de sensibilització a través del documental d’investigació “Els fils del tauler”, el qual parla sobre les causes i conseqüències que generen els conflictes bèl·lics, seguit d’un espai per a la reflexió amb un cinema-fòrum que comptarà amb la participació de protagonistes del documental i del públic assistent; i tallers dirigits a l’alumnat de centres educatius i a associacions, amb una primera sessió on s’exposaran conceptes com violència i tipus de violència, conflicte i la perspectiva positiva del mateix, a més de la geografia i la història contemporània dels conflictes actuals contextualitzats en l’Agenda 2030, i amb una segona sessió on es visualitzarà el documental “Els fils del tauler” i es faran activitats al voltant del mateix .

A més a més, el projecte “València per la Pau” engloba una jornada formativa baix el títol “ODS16: Ciutadania per la pau. Educació en i per al conflicte”, que es realitzarà a Gandia el proper 6 d’octubre a la Casa de la Cultura Marqués de González de Quirós (Casa de la Marquesa), amb la col·laboració de l’Ajuntament de la capital de la Safor, i on participaran ponents com ara Federico Mayor Zaragoza, President de la Fundació Cultura de la Paz i ex Director General de la UNESCO; Jesús A. Núñez Villaverde, Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitària; el col·lectiu Mirades; i membres de La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas. Aquest seminari està dirigit a representants polítics, tècnics i tècniques municipals, alumnat universitari i a la ciutadania en general.

Durant la presentació del projecte han estat presents el President del Fons Valencià per la Solidaritat, Álvaro Escorihuela, qui ha destacat “la importància d’enfortir les bases de la societat que responen als valors de la pau des de la cooperació i la solidaritat, així com de territorialitzar els ODS”; i la Diputada de Cooperació Internacional de la Diputació de València, Mentxu Balaguer, la qual ha expressat “la necessitat d’educar a la ciutadania al voltant de l’ODS 16 per a que actuen com a agents en la promoció i consecució de les metes que plantegen aquest objectiu”, incidint també en que “amb aquest projecte s’enforteix l’aposta de la Diputació de València amb els ODS”.

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 123 entitats locals valencianes sòcies (114 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència.



La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol•licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.