El Fons Valencià per la Solidaritat inicia el projecte d’empoderament polític de dones a països del Sud

El Fons Valencià per la Solidaritat i la Direcció General de Cooperació Internacional, cofinançadora del projecte, arranca amb la contrapart de Bolívia el procés per a l’increment de la incidència política de les dones del Sud com a eina de democratització d’aquests països

El Fons Valencià per la Solidaritat i la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana han realitzat la presentació del projecte de cooperació internacional al desenvolupament “Creant cercles d’aprenentatge amb dones líders des de l’empoderament de representants polítiques” a Bolívia, l’Equador i el Salvador, amb l’ONGD boliviana Centro Juana Azurduy. Aquesta ONGD, contribueix des de fa més de tres dècades, a l’empoderament polític, cultural, econòmic i social de dones i joves de municipis dels països del Sud, avançant cap a la despatriarcalització. A la jornada d’inici del projecte han participat Xelo Angulo, Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament; Álvaro Escorihuela, President del Fons Valencià i Regidor de Benestar Social de l’Ajuntament de Vila-real; Verónica Ferri, Vicepresidenta del Fons i Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Canals; Vicente Mahíques, Tresorer del Fons i Alcalde de Barxeta; Rosa Martínez, Vocal del Fons i Tinent d’Alcalde de l’Alcúdia; Mariola Galiana, Vocal del Fons i Regidora de Cooperació de l’Ajuntament d’Elx; Ferran Lloret, Vocal del Fons i Tinent d’Alcalde de Pedreguer; Vicent Marrades, Vocal del Fons i Alcalde de Corbera; Rafael Mateu, Vocal del Fons i Alcalde d’Estivella; Raquel Caballero, Vocal del Fons i Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva; Esteve Ordiñana, Gerent del Fons; Camilla Miraudo, Tècnica de cooperació internacional del Fons; Jánet Sánchez, Directora Executiva del Centre Juana Azurduy; Gretel Lambertin, Coordinadora del programa d’incidència política del Centre Juana Azurduy; així com tècnics i tècniques del Fons i del Centre Juana Azurduy.

Els objectius del projecte són seguir cooperant amb la consecució de la missió del Centre Juana Azurduy, tal com s’està realitzant des de 2016, i desenvolupar línies d’actuació per a elaborar una agenda política de les dones de l’Equador, Bolívia, El Salvador i la Comunitat Valenciana, mitjançant un treball en xarxa internacional de dones, consensuada i legitimada per a la promoció del dret de les dones a la participació política. En concret, a Bolívia, però amb major incidència sobre municipis del Departament de Chuquisaca, ubicat al centre-sud del país del Sud, es van a desenvolupar accions per a enfortir capacitats de dones que són representants polítiques i líders d’organitzacions socials, a través d’una Escola de Formació Política; i es va a enfortir la gestió interna d’organitzacions socials i l’establiment d’aliances estratègiques per a ficar en el debat públic la realitat de l’exercici del dret a la participació política de les dones, amb el suport d’un acompanyament i assistència tècnica i l’enfortiment de les capacitats. El projecte també realitzarà un intercanvi d’experiències sobre les bones pràctiques i l’anàlisi de la realitat de la participació política de les dones en cada context geopolític amb un Encontre Internacional de representats polítiques dels 4 països participants.

La població que es beneficiarà directament amb la totalitat de l’execució del projecte “Creant cercles d’aprenentatge amb dones líders des de l’empoderament de representants polítiques”, el qual té una inversió total de 187.500 € (80% provinents de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat; 14,4% del Fons; i 5,6% de l’ONGD), serà d’un total de 146 dones líders i dones d’organitzacions socials de tots els països involucrats, i indirectament es beneficiaran al voltant de 1.000 persones de l’entorn d’aquestes dones.

Durant la jornada la Directora General de Cooperació Internacional, Xelo Angulo, ha destacat “la importància de fomentar el dret a la participació i a la governança democràtica amb una perspectiva de gènere per a afavorir una vertadera autonomia de les dones arreu del món”. Per la seua banda, el President del Fons, Álvaro Escorihuela ha assenyalat que el “municipalisme valencià en la cooperació internacional exerceix un paper fonamental per a crear sinergies fortes com la democratització dels lideratges polítics i socials dels països del sud amb actuacions que integren a les dones en la transformació dels seus territoris”.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació municipalista de cooperació internacional al desenvolupament



El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 124 entitats locals valencianes sòcies (113 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador, així com en països en situacions d’emergència.



La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.