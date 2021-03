El Fons Valencià per la Solidaritat realitza un seminari de treball a l’Alcúdia

Connect on Linked in

Aquesta jornada ha estat marcada per la celebració de la Junta Executiva del Fons on, entre altres, s’ha realitzat un balanç de l’activitat de l’entitat durant 2020

El Fons Valencià per la Solidaritat ha reprès a l’Alcúdia el model de reunions de treball rotatòries entre els municipis socis que formen part de la Junta Executiva del Fons amb l’objectiu d’enfortir els llaços entre l’entitat i aquestes localitats. Aquests seminaris es van iniciar al principi del darrer 2020 i es van veure interromputs per la pandèmia provocada per la COVID-19, sent substituïts per reunions de treball en línia.

L’Alcúdia, per tant, ha sigut el primer municipi a acollir un seminari en 2021, amb totes les mesures i recomanacions sanitàries, aquest dimecres 10 de març, el qual s’ha centrat en la celebració de la Junta Executiva del Fons. L’Alcalde de la localitat de la Ribera, Andreu Salom, i la Tinent d’Alcalde i Vocal de la Junta del Fons Valencià, Rosa Martínez, van realitzar una recepció a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia als restants membres de la Junta –Álvaro Escorihuela, President del Fons i Regidor de Benestar Social a l’Ajuntament de Vila-real; Verónica Ferri, Vicepresidenta del Fons i Regidora de Benestar Social a l’Ajuntament de Canals; Ramón Vidal, Secretari del Fons i Alcalde de l’Olleria; Vicent Mahiques, Tresorer del Fons i Alcalde de Barxeta; i a les diferents Vocalies de la Junta del Fons: Mariola Galiana, Regidora de Cooperació a l’Ajuntament d’Elx; Ferran Lloret, Tinent d’Alcalde de Pedreguer; Rafael Mateu, Alcalde d’Estivella; Vicent Marrades, Alcalde de Corbera; i Raquel Caballero; Regidora de Cultura a l’Ajuntament de Xàtiva– així com a Esteve Ordiñana, Gerent del Fons, i part de l’equip tècnic de l’organització. A continuació, Salom i Martínez, van acompanyar a la comitiva política i tècnica a visitar les instal·lacions de l’edifici de la Casa de la Cultura, on es troba l’obra pictòrica i escultòrica de la Cúpula de la Ribera, de l’artista Manuel Boix.

Posteriorment, la Junta Executiva va desenvolupar la reunió pertinent, on es va aprovar per unanimitat tot l’ordre del dia. En aquest estaven inclosos, entre altres, les noves altes com a socis dels ajuntaments de Benifairó de les Valls, La Pobla de Vallbona i Bellús, així com el pla de treball del Fons per a 2021 i el balanç de situació econòmica de 2020, en el que els ingressos i les despeses han ascendit a 928.580,69 € i 835.073,71 €, respectivament. També es va informar de la situació dels països del Sud arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, així com de l’adaptació de l’activitat del Fons a la pandèmia. Respecte a l’àrea de cooperació internacional al desenvolupament i d’acció humanitària es van exposar els 7 projectes del Fons Valencià iniciats en 2020, els quals s’han executat a l’Equador i Bolívia i han beneficiat en matèria de capacitació tècnica, apoderament institucional i socioeconòmic, sanitat, participació, igualtat i joventut al voltant de 1.500 persones directament, i aproximadament 25.000 indirectament. Pel que fa a l’àrea d’educació per al desenvolupament, s’han explicat els 4 projectes desenvolupats en 30 municipis diferents de la Comunitat Valenciana mitjançant un total de 112 activitats que han sensibilitzat en matèria d’igualtat i sostenibilitat directament a un total de quasi 3.000 valencians i valencianes. A més, durant la Junta Executiva s’ha aprovat un conveni de col·laboració entre el Fons Valencià i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que permetrà unir sinèrgies a les dos associacions i col·laborar en el desenvolupament de projectes d’educació per al desenvolupament i ciutadania global en la Comunitat Valenciana, així com també en l’assessorament i assistència en matèria de cooperació tècnica en projectes de cooperació internacional al desenvolupament a països del Sud.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació municipalista valenciana de cooperació internacional al desenvolupament



El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (Ajuntaments i Mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 123 entitats locals valencianes sòcies (114 Ajuntaments i 9 Mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència.



La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.