El fòrum d’ocupació “A Benetússer fem ocupació” facilita la inserció laboral de 35 persones

Connect on Linked in

L’esdeveniment, celebrat el mes de març passat, va reunir a més de 1000 persones i a 24 empreses a la recerca de candidats.

El fòrum d’ocupació “A Benetússer fem ocupació” que es va celebrar en les instal·lacions del Centre Cultural El Vaig moldre de la localitat el passat 28 de març ha aconseguit la inserció laboral de 35 persones. En l’esdeveniment van participar més de mil persones de les quals un total de 282 van realitzar entrevistes personals amb els reclutadors de les 24 empreses que tenien actives ofertes d’ocupació. D’aquesta forma, més del 12% dels entrevistats durant el fòrum han aconseguit una ocupació.

“Sabem que el treball continua sent la màxima prioritat dels nostres veïns i veïnes per això treballem per a poder oferir solucions a aquest problema. És una gran satisfacció per a nosaltres que 35 persones que no tenien treball hagen aconseguit una ocupació gràcies a aquesta iniciativa”, explica l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz.

A més de les entrevistes amb els reclutadors, es van instal·lar estands informatius d’organitzacions i centres formatius en els quals es va oferir assessorament als assistents. També es van programar diverses conferències pràctiques amb tècniques per a superar amb èxit una entrevista de treball o de motivació amb l’empresari i director d’equips Sergio Ayala.

El grau de satisfacció general dels assistents amb l’organització de l’esdeveniment segons les dades de l’enquesta realitzada durant la jornada és d’un 9,12 sobre 10 sent les conferències, l’atenció del personal i l’organització els punts millor valorats.