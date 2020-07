El Fòrum Jove de Quart de Poblet revela les inquietuds de la joventut de cara al nou curs

Connect on Linked in

L’Ajuntament crea un espai d’anàlisi i reflexió per als i les joves sobre la situació actual i el futur any escolar





Fòrum Jove de Quart de Poblet ha posat sobre la taula les preocupacions que ha desenvolupat la joventut del municipi arran de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. La volta a les classes i a les activitats d’oci educatiu són dos dels assumptes que més concerneixen les persones joves i a les associacions juvenils, ja que són dos pilars fonamentals en el desenvolupament vital d’aquest col·lectiu que s’han vist greument amenaçats en els últims mesos.



A través d’aquesta reunió, celebrada el passat 16 de juliol, l’Ajuntament de Quart de Poblet volia crear un espai d’anàlisi i reflexió per a la joventut sobre la situació actual del final de curs acadèmic i els possibles escenaris que es poden donar en l’inici del pròxim. A més, els i les assistents van repassar les vivències i sensacions que havien experimentat durant el confinament i van explicar el gran esforç que van haver de realitzar les diferents associacions juvenils per a romandre prop dels seus socis i sòcies durant el confinament.



A pesar que la situació no ha sigut gens fàcil, els i les joves han mostrat el seu entusiasme per continuar treballant braç a braç per a elaborar estratègies conjuntes d’actuació. De fet, després de l’èxit d’aquesta primera reunió post confinament, el Fòrum Jove es tornarà a reunir al setembre per a avaluar de quina forma la joventut pot reprendre la seua activitat amb l’objectiu de continuar desenvolupant-se social i personalment, adquirint valors i sentit crític.



En la reunió van ser presents la regidora d’Infància, Adolescència i Joventut, Consue Campos, i el regidor de Comunicació i Govern Obert, José Acosta.