El Gabinet de Normalització Lingüística promou l’elaboració col·laborativa de dos llistes de cançons d’amor i desamor

Luisa Notario ha ressaltat la crida a la participació de la gent en esta nova iniciativa per fomentar la música en valencià a propòsit de Sant Dionís

En el context de la celebració del 9 d’Octubre i Sant Dionís, el Gabinet de Normalització Lingüística (GNL) de l’Ajuntament de València ha proposat la creació de dos noves llistes de cançons en Spotify i YouTube “per posar música a l’amor i el desamor”. Com a novetat respecte a altres llistes anteriors, estes dos seran dos recopilacions col·laboratives, per això la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha fet una crida a la participació des d’este mateix dilluns, atés que les llistes es publicaran el pròxim divendres, dia 8.

Des de hui dilluns es poden proposar cançons en valencià que parlen d’amor i desamor a través de les xarxes socials del GNL (@envalenciàVLC) en Instagram, Twitter i Facebook i es preveu que es podran tindre completes les llistes la vespra del 9 d’Octubre.

“Fomentem amb múltiples iniciatives l’ús i la normalització de la nostra llengua, també a través de la música”, ha explicat Notario. “Ja hem desenvolupat uns perfils en xarxes socials molt potents amb moltes llistes de cançons de temàtiques, gèneres i per a moments molt diversos i ara, amb motiu de la celebració del dia de les enamorades i els enamorats valencians, proposem una nova iniciativa en què pot participar la gent proposant cançons per a les noves llistes”, ha detallat.

El projecte “Música, València!”

Les dos noves llistes passaran així a formar part del projecte “Música, València!”, que n’agrupa ja vora 40 de diferents categories. Amb més de 2.000 persones seguidores en Spotify i milers de reproduccions en YouTube, les llistes del GNL de l’Ajuntament de València han esdevingut “la recopilació més gran de música en valencià, amb més de 800 grups i artistes referenciats, la qual cosa dona compte de la gran diversitat de la música feta en la llengua dels valencians i les valencianes”.

Pròximament, este projecte també estarà present en diferents espais de la ciutat, com ara edificis municipals, parcs i jardins, transport públic o wifi municipal. S’hi podrà accedir a través d’un codi QR que permetrà triar la plataforma (Spotify o YouTube) per escoltar tot este repertori musical.

“La música té una gran capacitat per facilitar l’expressió de les emocions i sentiments, per evocar records i experiències, i és un dels elements que genera més plaer en la vida, igual que l’amor i això la convertix en una potent ferramenta per aprendre un idioma”, ha destacat Notario. “Sant Dionís és el dia de l’amor a València i per això encoratgem a tots els veïns i veïnes de la ciutat a celebrar-lo amb nosaltres col·laborant en l’elaboració d’estes dos noves llistes de cançons en valencià”, ha afegit.