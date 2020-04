El Gabinet Psicopedagògic Municipal de Burjassot ajuda a les famílies amb xicotetes “píndoles emocionals” per a fer-los més suportable el confinament

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tots els serveis de l’Ajuntament de Burjassot s’estan bolcant per a ajudar en la ciutadania en tot el possible davant l’estat d’alerta sanitària que s’està vivint. Cada servei, des de la seua àrea d’actuació, està proposant diferents actuacions i accions amb la finalitat que les veïnes i els veïns de Burjassot passen els dies de confinament de la manera més suportable possible.

En el cas del Gabinet Psicopedagògic Municipal, a més d’ampliar la seua atenció telefònica en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, telefonant al 96 364 04 25, en el qual ofereixen el seu suport i assessorament a les famílies del municipi que estan passant per situacions emocionals difícils, s’ha posat en marxa el projecte “pildoritas emocionals”.

Des d’aquest, a través de la web municipal, www.burjassot.org, s’aniran donant unes senzilles pautes per a gestionar eficaçment les emocions que estan aflorant en aquest temps, provocades per l’estat de confinament. Les “pildoritas emocionals” consistiran en indicacions breus i útils que les tècnics encarregades del servei volen compartir amb les famílies de Burjassot.

La primera de les “pildoritas” és la que fa referència a les emocions.

En aquesta situació de confinament, és normal que tots els membres de la família, en algun moment experimenten emocions intensament. Emocions com a por, ansietat, estrés, tristesa, tolerància a la frustració…que s’activen i s’apoderen del comportament provocant conflictes en la convivència diària.

Per tant en moments en els quals la tensió es fa present, i seguint les indicacions del professor Rafael Bisquera, és convenient que s’aplique “el traductor emocional” que consisteix a detectar l’emoció (por, frustració…) que hi ha darrere de les paraules i els gestos, per a poder reinterpretar la situació i abordar-la des de l’empatia i l’assertivitat. Normalment darrere d’un comportament agressiu està la ràbia i la ira i darrere d’un comportament passiu, la por o l’ansietat.

Cal detectar aquestes emocions, nomenar-les i legitimar-les, sobre tots en els xiquets i les xiquetes: “entenc que estàs enfadat, trist, espantat, atabalat…”. D’aquesta manera empatizamos (ens posem en el lloc de l’altre), donem nom a l’emoció i propiciem la comunicació, eliminant el conflicte.

Però les emocions també es “contagien” pel que s’ha de contribuir a crear en la llar un clima de contagi emocional satisfactori i positiu. Per a això pot ajudar la música, l’exercici físic, el ball, el joc…en definitiva COMPARTIR, perquè la convivència siga agradable. Valorar el positiu i minimitzar el negatiu, amb més dosi de paciència i tolerància a la frustració, per a crear un clima emocional favorable.

Cada setmana es publicarà una nova “pildorita emocional”.