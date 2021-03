El godellenc Jesús Blasco compon una marxa de processó dedicada al Sant Sepulcre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Jesús Blasco Juan, veí de Godella, ha creat una marxa de processó dedicada al Sant Sepulcre, encara que enguany tampoc podrà celebrar-se la tradicional processó que se celebra el Divendres Sant una vegada acabada la missa a l’Església.

Esta obra, registrada per un grup de músics relacionats amb la Banda del Casino Musical de Godella, és un homenatge al Sant Sepulcre en un any en què tampoc es podran realitzar les celebracions amb motiu de la Setmana Santa. Malgrat tot, Jesús Blasco ha volgut rendir un tribut amb esta creació musical als membres de la Confraria que no tenien coneixement d’esta sorpresa.

La peça podrà escoltar-se per primera vegada demà, Divendres Sant, a partir de les 20.30 hores en els diferents canals de comunicació de l’Ajuntament de Godella. D’esta manera, l’estrena coincidirà amb el moment en el qual les imatges eixirien de l’Església a la conclusió de la missa.