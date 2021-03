El goril·la “esquena platejada” de BIOPARC, Mambie, compleix 30 anys

Connect on Linked in

Va ser un dels primers animals a arribar al parc en 2007 per a ser el mascle reproductor del grup de goril·les dins del Programa Europeu de Conservació (EEP) d’aquesta espècie

Amb l’obertura de BIOPARC, per primera vegada la Comunitat Valenciana anava a tindre el “privilegi” d’albergar un grup de goril·les, una de les espècies en major perill d’extinció del planeta. I aquest fet implicava assumir una enorme responsabilitat en el repte comú de garantir la supervivència de tan emblemàtica espècie.

Mambie, el “esquena platejada”, va ser un dels primers animals a arribar al parc al desembre del 2007 i ho feia dins de l’important Programa Europeu de Conservació (EEP) del goril·la occidental de costa (Gorilla gorilla gorilla) per a convertir-se en el mascle reproductor. Va nàixer en Twycross (el Regne Unit) fa 30 anys i la seua història és, una vegada més, exemple de resiliència.

Ara el repte el tenim les persones i de nou “privilegi” i “responsabilitat” són presents. El “privilegi” és contemplar el comportament d’aquesta família “valenciana” de goril·les que ens trasllada a les selves africanes per a viure tota una experiència, emocionar-nos i despertar l’amor per la naturalesa. I la “responsabilitat” és assumir el nostre deure de protegir aquest meravellós planeta que no ens pertany.

En aquest sentit, és fonamental secundar també la conservació in situ a través de la Fundació BIOPARC per a preservar els hàbitats d’origen d’aquestes espècies. El projecte Ebo lluita per evitar la desaparició d’un grup de goril·les que es troben en aquest bosc de Camerun que atresora una valuosa biodiversitat.