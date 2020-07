El Govern cedirà el Far a Cullera per a convertir-lo en un recurs turístic

Connect on Linked in

La decisió s’ha pres després d’una llarga negociació i permetrà convertir este espai patrimonial en un lloc únic en tota la província de València

Els llargs mesos de negociació per part de l’Ajuntament entre l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i el Ministre de Foment, Jose Luis Ábalos, han donat els seus fruits. El poble de Cullera podrà gaudir del Faro, un dels seus elements patrimonials més importants.

Esta decisió la va fer pública Ábalos en la seua última visita a la localitat i permetrà que en un futur este emblemàtic monument deixe de ser un espai sense vida per a convertir-se en un lloc d’utilitat turística.

‘És una gran satisfacció per al poble de Cullera poder haver recuperat un dels nostres símbols patrimonials més importants. El Far serà un espai únic en tota la província de València i un gran atractiu per a turistes i visitants’ afirma Mayor. ‘Estem molt agraïts al Govern d’Espanya per haver tingut eixa sensibilitat amb la població’.

Amb la transformació del Far es crearà un nou producte turístic que ajude localitat a mantindre’s en els seus estàndards de destinació turística competitiva, sostenible, accessible i intel·ligent.

El Far de Cullera

Un dels dos únics fars que es troben en l’actualitat a la província de València i un dels elements més emblemàtics de Cullera. Va ser encés per primera vegada l’any 1858 i es troba situat en el Cap de Cullera, a 22 metres de la mar i en una elevació de 20 metres.