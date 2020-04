El govern d’Algemesí destina 1.200.000 euros a reactivar l’economia local i incrementar la protecció social

Connect on Linked in

La decisió inclou l’ajornament de projectes que estaven a punt de realitzar-se com el pavelló auxiliar o la piscina d’estiu

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Algemesí posa en marxa el Pla Reactiva i proposa al ple una modificació de crèdit de 767.700 euros per a ajudes a autònoms. Aquestes ajudes han sigut pactades amb els agents econòmics de la ciutat, Acsa i Empal. A això cal sumar els 180.000 euros que s’invertiran en ajudes socials i l’ajornament i la reducció d’impostos i taxes.



L’Ajuntament d’Algemesí, davant la crisi econòmica, conseqüència de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del Covid-19, ha decidit injectar 767.700 euros en l’economia local per ajudar els autònoms i que puguen reprendre la seua activitat una vegada concloga el confinament.



El Pla Reactiva es divideix en dos fases. En una primera fase es destinaran uns 300.000 euros a ajudes directes als autònoms afectats pel Reial decret (RD) 463/2020, que han hagut de cessar la seua activitat durant el confinament. Cada negoci rebrà 600 euros i aquesta ajuda és compatible amb les ajudes anunciades per la Generalitat Valenciana.



Les bases que regulen les ajudes pretenen agilitzar al màxim la tramitació de les ajudes i que les persones beneficiàries les reben immediatament, sense haver d’esperar processos administratius llargs. Per això especifiquen que només caldrà presentar una declaració responsable en què les persones que les sol·liciten expliquen la classe de negoci que tenen i declaren que s’han vist afectades pel RD 463/2020.



En una segona fase es donaran 500 euros més a aquells autònoms afectats pel RD 463/2020 que no hagen rebut les ajudes de la Generalitat Valenciana. I també s’ajudarà amb 300 euros els autònoms que, encara que han mantingut la seua activitat i per tant no estan afectats pel RD 463/2020, han vist reduïts els seus ingressos considerablement.



De manera que les ajudes oscil·laran entre els 300, els 500 i els 1.100 euros segons la particularitat de cada negoci.





Ajudes als nous autònoms



També s’ajudarà els autònoms que hagen iniciat una activitat econòmica l’any 2020 amb el programa Recorregut Emprenedor. Aquestes ajudes inclouen fins a 600 euros per als nous autònoms beneficiaris de la tarifa plana; fins 900 euros, per als nous autònoms col·laboradors no titulars de l’activitat; fins 1.600 euros, per als nous autònoms sense bonificacions i fins 2.100 euros, per als nous autònoms societaris sense bonificacions.



El Pla també inclou una nova regulació en l’ordenança fiscal d’activitats que permetrà agilitar i simplificar els tràmits, facilitar l’autoliquidació a través de la seu electrònica i simplificar els càlculs de la taxa en funció del cost de l’activitat municipal que genera, tot establint quotes fixes.



El crèdit que permetrà fer front a aquestes ajudes prové del pavelló auxiliar que s’estava licitant (515.400 euros), del fons de cooperació municipal (163.000 euros), del projecte de la piscina d’estiu (47.300 euros) i de les partides de promoció econòmica i ajuda per a autònoms (24.000 euros). A això cal sumar 18.000 euros de la partida de l’IVACE.





Més ajudes socials



Pel que respecta a les ajudes socials, l’Ajuntament està destinant una mitjana de 1.000 euros diaris en ajudes a les famílies que més ho necessiten. A més, s’està pagant l’ajuda de menjador escolar a les xiquetes i xiquets que no tenen el 100 % de la beca i que, per tant, s’han quedat sense l’ajuda del Consell.



El Departament de Serveis Socials, que invertirà aquest any 430.000 euros en política social, està coordinat amb Creu Roja i Càritas per a arribar, entre tots, al màxim nombre de famílies possible.



Així, el Pla Reactiva i les ajudes destinades a la protecció social, juntament amb les bonificacions i les reduccions d’impostos, suposen una bateria de mesures que arriba a 1,2 milions d’euros.



Segons ha explicat l’alcaldessa, Marta Trenzano, “hem pres aquesta decisió des de la responsabilitat i l’empatia. No podem consentir que hi haja una bona part de la ciutadania passant-s’ho mal mentre nosaltres impulsem obres que no són urgents i que poden ajornar-se”.



Trenzano ha afirmat que “tenim una experiència molt recent en la gestió de la crisi del 2008. En aquell moment es va prioritzar retornar el deute i es va decidir reduir la despesa pública. D’aquesta manera, els països europeus tardàrem molt més a superar la crisi que en altres llocs del món. Nosaltres hem fet just el contrari, hem injectat diners públics en l’economia local per a prioritzar la recuperació dels xicotets comerços i pimes i, així, no deixar a ningú arrere”.



L’alcaldessa ha conclòs que “aquestes mesures inclouen la reducció d’alguns impostos com el de l’ocupació de la via pública, i l’ajornament d’uns altres com l’IBI, perquè els treballadors no es vegen asfixiats a l’hora de reprendre la seua activitat. A més, hem prioritzat la despesa en ajudes socials perquè ningú quede exclòs d’aquesta recuperació”.