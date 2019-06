Print This Post

El Govern de Malta s’interessa per la gestió del control de la qualitat de l’aigua i per la campanya de Bandera Blava de la Comunitat Valenciana

Mireia Mollà es reuneix amb una delegació del Ministeri de Turisme de Malta

Durant la seua estada a València també visitaran platges amb Bandera Blava i Centres d’Educació Ambiental

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, s’ha reunit hui amb membres d’una delegació del Ministeri de Turisme de Malta i amb els responsables de la campanya Bandera Blava d’aquest país, interessats a conéixer tant la gestió del control de qualitat de les aigües de bany en platges valencianes com el desenvolupament de la campanya de banderes blaves en la Comunitat.

L’elecció de la Comunitat Valenciana per part del govern maltés, per a l’intercanvi d’experiències en matèria de gestió, manteniment i qualitat de l’aigua i de les platges es deu al fet que és l’autonomia espanyola que ha sigut guardonada amb el major nombre de banderes blaves en la campanya de 2019.

Durant el dia de hui han mantingut diverses reunions amb els tècnics responsables de la qualitat de l’aigua en la Comunitat Valenciana i han tingut ocasió de conéixer a la nova Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, amb la qual han intercanviat opinions i experiències.

Durant aquest dimecres a València, la representació del Ministeri de Turisme de Malta i dels representants de la campanya Bandera Blava, també visitaran algunes platges de municipis valencians en les quals oneja la Bandera Blava, com és el cas de Gandia i els centres d’Educació Ambiental Casal d’Esplai en El Saler i el de l’Aula de la Natura de la Marjal de Gandia.

Aprofitant aquestes visites, la delegació maltesa es reunirà amb responsables municipals dels ajuntaments de València i Gandia, per a conéixer de primera mà el que implica obtindre un guardó de la categoria de Bandera Blava, en la gestió directa de les platges i en matèries com a socorrisme, neteja, accessos, serveis per a persones amb discapacitat, recollida de residus, entre altres.