El govern de Mislata aconsegueix també el suport del PP per als comptes municipals de 2022

El govern socialista sumarà, als 15 vots del seu grup, els 3 vots favorables del Partit Popular i el ja anunciat vot de Ciutadans en l’aprovació del Pressupost Municipal per al pròxim exercici, que reforçarà aspectes en matèria social i econòmica

El govern socialista de Mislata ha aconseguit un nou acord per a recolzar els comptes municipals per a 2022. El regidor portaveu del grup Popular, Jaime López Bronchud, ha anunciat els tres vots positius del seu grup en l’aprovació del Pressupost Municipal, uns comptes que ascendiran a 36’5 milions d’euros i que rebran també el ja anunciat suport del grup Ciutadans.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “l’objectiu de qualsevol govern municipal ha de ser sumar, aconseguir consensos i treballar per a transformar i millorar la ciutat en la qual vivim. Aqueix és l’autèntic valor de la política municipal. El nostre principal objectiu són les polítiques per a les persones, i totes aquelles propostes que vagen encaminades a posar en marxa serveis i polítiques que ajuden a millorar el benestar de la ciutadania seran ben rebudes”.

Per part seua, López Bronchud, ha manifestat que “des del Partit Popular volem mostrar la nostra satisfacció pels acords aconseguits ja que subratllen el compromís de diàleg que com a principal partit de l’oposició venim traslladant per a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”.

Gràcies als acords aconseguits, durant 2022 es potenciarà l’educació de 0 a 3 anys a través de la xarxa de centres d’educació infantil del municipi amb la creació de noves ajudes a les famílies, s’apostarà per mesures mediambientals que ajuden a construir una Mislata més verda i sostenible i s’augmentarà el suport al comerç local i l’hostaleria.

El Pressupost General de 2022 s’aprovarà demà divendres pel Ple Municipal, la qual cosa suposarà que Mislata inicie l’any ja amb un pressupost aprovat i llest per a la seua execució. Uns comptes que tindran el major percentatge de despesa corrent dels últims anys i que seran aprovades amb superàvit.