El govern de Sueca posa en marxa un Pla de renovació i millora de la il·luminació en gran part de la població i la seua zona marítima

La Regidoria de Serveis Municipals ha iniciat la renovació del sistema d’il·luminació de la ciutat en un dels carrers amb més demanda per part de la ciutadania, com és el carrer de les Escoles Carraquer que ahir mateix va inaugurar el nou servei



Durant 2020 seran moltes les zones de la ciutat i la seua costa que veuran millorada la il·luminació dels seus carrers, renovant el sistema existent o instal·lant un nou, amb una inversió 100% municipal





La Regidoria de Serveis Municipals ha posat en marxa un nou Pla pel que respecta a la il·luminació urbana, que es prolongarà al llarg de 2020, gràcies al qual moltes zones de la ciutat i la costa amb deficiències en este servei veuran millorades les seues condicions d’enllumenat.



Ahir mateix es va inaugurar el nou sistema d’il·luminació que s’ha instal·lat en un dels carrers més transitats del municipi, per ser la via d’unió entre l’estació de tren i el centre, com és el carrer de les Escoles Carrasquer. “Es tractava d’una vella demanda de la ciutadania per trobar-se en un estat molt precari pel que fa a enllumenat. La quantitat de llum era tan mínima que es feia dificultós el seu trànsit. Quan este equip va entrar a governar, una de les primeres mesures que vam dur a terme va ser la de l’estudi de les condicions lumíniques de moltes zones del municipi. En algunes es millorarà el sistema existent; en unes altres, es renovarà completament”, ha explicat el regidor responsable, Joan Carles Vázquez, qui ha volgut expressar el seu agraïment per l’esforç realitzat a l’equip d’electricistes i enginyer de l’Ajuntament.



Després d’estudiar les condicions del carrer de les Escoles Carrasquer, es va comprovar que era inviable una actuació que solament contemplara la renovació del sistema existent, instal·lat únicament en una de les voreres. “Continuava sent insuficient i, per això, vam decidir el muntatge de set nous bàculs, amb els seus corresponents projectors de led, en la vorera que no tenia fanals, la del col·legi”, en paraules del regidor, qui ha explicat també que la tecnologia emprada, menys contaminant, suposarà un estalvi energètic molt important al mateix temps que una capacitat d’il·luminació molt major.