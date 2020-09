El Govern de Xiva torna a donar l’esquena als veïns de Calicanto

Connect on Linked in

Són nombrosos els veïns que si no paguen el servei de vigilància privada són denunciats per l’Associació Cumbres de Calicanto

El PP i els veïns recorden que la seguretat és una competència que ha de prestar l’ajuntament

El ple rebutja una moció que demanava revertir aquesta situació que el PP porta denunciant des de la legislatura passada

El PP de Chiva porta des de la passada legislatura lluitant perquè l’Ajuntament ajude els veïns que es neguen a pagar les quotes i que són denunciats per l’Associació Cumbres de Calicanto. En el ple corresponent al mes de setembre, el PP, sumant-se a la moció de ADUC que abundava en aquesta necessitat, va veure com l’equip de Govern rebutjava aquesta possibilitat amb els vots en contra de Compromís i Més, Esquerra Unida i Vinchi i les abstencions de Ciutadans i PSOE. La postura del grup popular –que ha defensat Esther Sancho– és que es «ha d’acabar amb l’obligatorietat que els veïns de *Calicanto hagen de pagar per un servei de seguretat privada quan és una competència que ha de prestar l’Ajuntament», com succeeix amb l’enllumenat i altres serveis atribuïts legalment al consistori.

L’últim informe del secretari municipal dona la raó als veïns i posa en relleu les pressions i les demandes que l’Associació Cumbres de Calicanto de naturalesa privada està realitzant procedint a demandar judicialment als qui es neguen a abonar un servei que no els correspon sufragar.

Sancho ha agraït l’informe del secretari, malgrat que s’haja tardat tant a emetre, i va recordar que «portem molt temps amb el tema de l’obligatorietat de tindre seguretat privada per als veïns de Calicanto i ja en 2018 acudim a la subdelegació de Govern per a intentar solucionar aquesta qüestió».

«També presentem aqueix any una moció i una esmena al juliol de 2019 demanant que s’ampliara la presència de la Policia Local en Calicanto ja que l’ajuntament és el que ha de vetlar per la seguretat dels veïns i no una entitat privada», ha explicat la regidor popular.

Esther Sancho ha advertit que «quan en 1999 es va entregar la urbanització ja no hi havia obligatorietat per als veïns d’haver de pagar un servei de seguretat privada pel que Associació Cumbres de Calicanto no pot entremetre’s en les competències que són pròpies de l’Ajuntament».

La postura del Grup Popular a l’Ajuntament de Xiva és clara i manté que «dins dels impostos que paguen els veïns està inclòs, igual que l’enllumenat públic o la neteja, la seguretat i no pot haver-hi cap associació que es lucre per aquest motiu».

Sancho ha reiterat que sobre la base de l’informe del secretari municipal«podem adoptar un acord plenari que hauria de ser per unanimitat on establim les bases i acabem d’una vegada amb aquesta injustícia i malson que li està costant la salut a més d’un veí».

Dilaten la solució

Malgrat la legalitat, l’informe del secretari i l’evidència que els serveis pels quals s’obliga a pagar als veïns corresponen a l’ajuntament, l’actual equip de govern municipal va rebutjar, de nou, la iniciativa. Sancho ha lamentat que d’una banda van reconéixer que la situació que viuen molts veïns és «injusta» però han desestimat donar-los empara de manera immediata com correspondria.

La proposta que pretenen portar a pròxims plens és «modificar el Pla Parcial de Calicanto per a deixar sense poders ni competències a la citada associació», però tota aqueixa tramitació deixarà en «una situació d’abandó als veïns que ja han de fer front processos judicials», ha denunciat Esther Sancho.