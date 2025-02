El Govern d’Espanya destina més d’1,2M€ per a les obres de reforma de la comissaria del Districte Centre de València

• La delegada destaca que és una “infraestructura necessària per a atendre una zona estratègica”, que té “molta població flotant i el major nombre de comerços per metre quadrat”

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, juntament amb el cap superior de Policia de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, i el comissari provincial de València, Vicente Martínez, ha visitat les noves instal·lacions policials al Districte Centre de València.

Bernabé ha informat que el Govern d’Espanya “ha invertit més d’1,2 milions d’euros en la reforma d’aquestes instal·lacions, que compten amb oficina de denúncies, Grups Operatius de Resposta de Seguretat Ciutadana (GOR) i Unitats de Poder Judicial”. A més, ha assenyalat que la comissaria compta amb una plantilla de 63 policies, 11 de les quals són dones.

Es tracta –ha dit Bernabé– d’una “infraestructura necessària per a atendre aquesta zona de la ciutat, que és estratègica perquè acull l’Ajuntament de València, la Generalitat Valenciana, la Delegació del Govern i la Capitania General”. A més, ha recordat que “hi ha molta població flotant i és la zona amb més comerços per metre quadrat, més afluència de turistes, més activitat fallera i més vida lúdica”.

La delegada ha subratllat que el Govern “és conscient que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat requereixen els millors recursos possibles per a exercir la seua important labor”. Per això, ha destacat que “es preocupa per dignificar les condicions de treball dels nostres agents”. A més, ha recalcat que “l’aposta del Govern per la seguretat també passa per l’increment d’efectius”.

En aquest sentit, ha ressaltat el “rècord històric” que suposa que, en l’actualitat, prop de 15.000 agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (més de 7.500 agents de la Policia Nacional i més de 7.400 guàrdies civils) desenvolupen la seua tasca a la Comunitat Valenciana. A la província de València, hi ha prop de 7.750 efectius (4.400 policies nacionals i prop de 3.400 guàrdies civils).

Tot això ha permés que, segons les dades de l’últim informe de criminalitat del Ministeri de l’Interior, a la Comunitat Valenciana la taxa de criminalitat haja baixat més d’1,8 punts respecte a setembre de 2024. A la ciutat de València, la variació total de la criminalitat de gener a desembre de 2024, comparada amb la de 2023, ha descendit un 4%.

Amb aquestes dades, Bernabé ha conclòs que “el Govern avança en seguretat a la Comunitat i a València. I té un ferm compromís amb la ciutadania i amb les FCSE”.