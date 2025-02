El Govern d’Espanya destina més de 39M€ a la reparació de les infraestructures municipals de Castellar.

La delegada es reunix amb l’associació de veïns de la pedania i visita els seus comerços.

València, 12 de febrer de 2025. La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, s’ha reunit hui amb l’Associació de Veïns de Castellar per a tractar diferents temes relacionats amb la inversió del Govern d’Espanya. A més, ha visitat diversos comerços de la pedania.

Bernabé ha traslladat als veïns que el Govern d’Espanya destinarà 39,1 milions d’euros per a la reconstrucció i millora de les infraestructures municipals afectades per la DANA, amb l’objectiu d’aconseguir “una normalitat millorada”. “La reconstrucció ja ha començat i el compromís del Govern és clar: tots els edificis municipals afectats per la DANA seran reposats al 100% per l’Estat”, ha recalcat.

A més, ha informat que l’ordre de concessió d’ajudes per a reparar, restituir o reconstruir infraestructures municipals a la província de València ascendeix a 1.721 milions d’euros, que es distribuiran entre els diferents municipis abans del 19 de març. D’aquesta quantitat, 137 milions d’euros aniran destinats a les pedanies de la ciutat de València.

En el cas concret de Castellar, les inversions es destinaran a infraestructures essencials com l’alcantarillat, la depuració i l’abastiment d’aigua, així com a camins agrícoles. També es finançarà la recuperació de la piscina municipal i les instal·lacions esportives, el Centre d’Educació Especial Rosa Llácer, la millora de les vies urbanes, l’alcaldia pedània i l’enllumenat públic.

Bernabé ha subratllat que “el Govern d’Espanya està fent tot el possible per a reconstruir les infraestructures al més prompte possible i desplegar l’escut social”, amb l’objectiu de protegir el teixit social i econòmic de Castellar i de València. “Som conscients –ha afegit– que cada esforç i cada pas donat encara no és suficient, perquè la magnitud d’aquesta emergència és molt gran. Però el Govern no defuig la gran tasca que queda per davant i estarà escoltant tota la ciutadania”. Al mateix temps, ha insistit que “és fonamental que la col·laboració entre administracions permeta agilitzar les ajudes”.