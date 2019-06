El Govern d’Esquerres suprimix 20.000 euros en beques a 246 alumnes d’escoles infantils d’Algemesí

Print This Post

Les escoles infantils municipals només poden acollir a 119 alumnes d’1 i 2 anys

El govern popular va incrementar les beques fins a arribar als 40.000 euros en 2015; l’últim govern de PSOE i EU les va anar disminuint fins a deixar-les en 20.000 euros en 2018 i en 0 euros en 2019

Algemesí (26.06.2019). Durant estos dies són moltes les famílies que estan mostrant la seua indignació per la supressió de les beques que concedia l’Ajuntament d’Algemesí a les famílies que matriculen als seus fills en escoles infantils de primer cicle, guarderies o centres assistencials.

Estes beques, que es porten concedint diverses legislatures, tenien com a objectiu atorgar una xicoteta ajuda a les famílies que matriculen als seus fills en centres privats, ja que cal recordar que l’oferta de places pública per a alumnes d’un i dos anys és molt restringida; 39 places d’un any i 80 de dos anys.

Va ser a finals de 2018 quan es va anul·lar la partida pressupostària de 20.000 euros després de l’aprovació del Pressupost Municipal amb els vots a favor de PSOE, EU i Més Algemesí (ara Més Compromís). En el seu moment, el Grup Municipal Popular ja va advertir que la retirada de l’ajuda era injusta, ja que les places de les escoles infantils municipals no cobrixen tota la demanda del municipi, per la qual cosa moltes famílies han de recórrer a centres privats.

“La realitat de tot això és que un govern de dretes incrementava progressivament unes beques per a ajudar les famílies a pagar l’educació dels seus fills i un govern d’esquerres no solament les ha anat disminuint a la meitat, sinó que hem arribat al punt que les ha deixar a zero”, ha lamentat el portaveu del Grup Municipal Popular, Jose Javier Sanchis.

Més lamentable és el moment triat per a suprimir les beques. Una vegada més les famílies coneixen després de les eleccions que no podran sol·licitar l’ajuda. L’any passat van ser 246 les famílies beneficiàries d’estes beques, que arribaven a aconseguir els 100 euros en funció d’uns barems, on també es valorava la situació de desocupació dels pares.



PRESSUPOST GOVERN QUANTIA 2015 PP 40.000 2016 PSOE+EU 30.000 2017 PSOE+EU 30.000 2018 PSOE+EU 20.000 2019 PSOE+EU 0