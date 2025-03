El Govern destina 5,96 milions a la reconstrucció de Guadassuar després de la DANA

Guadassuar va ser un dels municipis més afectats per la DANA, amb el desbordament del riu Magre que va provocar dues morts i greus danys en infraestructures municipals. L’Ajuntament va estimar inicialment els desperfectes en 4,4 milions d’euros, afectant edificis públics com el consistori, el centre de dia, el retén de la Policia Local i instal·lacions esportives i culturals com el trinquet, la piscina i l’auditori.

Els tècnics de Tragsa han elevat aquesta xifra, i el Ministeri de Política Territorial ha aprovat una ajuda de 5,96 milions d’euros per a la reconstrucció. L’Ajuntament haurà de presentar la documentació necessària perquè es puguen iniciar les obres, que també serviran per adaptar els edificis a la normativa vigent.

L’alcalde Vicent Estruch ha criticat la lentitud en la tramitació d’algunes actuacions que considera d’emergència, com les del retén de la Policia Local. Mentrestant, ja han començat les obres en el Centre de Dia amb una inversió de 140.000 euros, part d’ells procedents de l’assegurança.