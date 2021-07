El Govern distribueix més de 1,3 milions de màscares entre entitats locals i socials destinades a col·lectius vulnerables en la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Aquesta partida se suma als més de 13 milions de màscares que es van distribuir pels mateixos canals el mes de març passat en tota Espanya.

Gloria Calero: “El Govern continua treballant per a protegir la població vulnerable

El Govern distribueix aquesta setmana un total de 14.465.000 màscares quirúrgiques destinades a col·lectius vulnerables a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i de diverses entitats socials. Segons ha informat la delegada del Govern, Gloria Calero, a la Comunitat Valenciana li corresponen 1.304.000 màscares. En concret, 326.000 màscares són per a la província d’Alacant, 198.000 per a Castelló i 780.000 per a València. Com en ocasions anteriors, en aquesta acció col·laboren els ministeris de Sanitat i de Política Territorial i Funció Pública i la distribució es coordinarà a través de les delegacions i subdelegacions del Govern en cada comunitat autònoma.



Gloria Calero ha afirmat que “el Govern continua treballant per a protegir la població vulnerable de la Comunitat Valenciana” i ha destacat “la importància de la col·laboració amb l’administració local i el tercer sector fins que es complete el procés de vacunació”.



En el conjunt del territori nacional, es repartiran més de 7,2 milions de màscares a través de la FEMP en entitats locals, mentre que els altres 7,2 milions es distribuiran entre les entitats socials Càritas (308.000); Creu Roja (3.466.000); la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social, EAPN (2.008.000); i el Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), que rebrà 504.000 unitats.



En aquesta ocasió, també es distribuiran un total de 932.000 màscares a través de la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), a més de 41.000 unitats que es destinaran directament a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, per a atendre la demanda en l’àmbit escolar.



Així mateix, al llarg de 2020, es van distribuir més de 64 milions de màscares entre la FEMP i entitats socials; 32 milions, concretament, entre els mesos de novembre i desembre per a reforçar la campanya entre els col·lectius en situació de major vulnerabilitat econòmica a la fi d’any.

