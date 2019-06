El Govern distribueix més de 2.800 tones d’aliments en la Comunitat Valenciana amb les quals es beneficiaren prop de 117.000 persones en la primera fase del programa

Connect on Linked in

El delegat ha agraït “el treball altruista i pròxim” que desenvolupen totes les entitats col·laboradores

El delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha assenyalat que el Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària, distribuirà en la Comunitat Valenciana 2.866 tones d’aliments en la primera fase del Programa d’Ajuda Alimentària a les persones més desfavorides. El valor dels aliments repartits ascendeix a 2.574.675 euros i amb ells es beneficiaren 116.989 persones.

Del total, per a la província de València s’han destinat 877.686 euros amb els quals s’han adquirit 977.539 quilos d’aliments que aniran destinats a 35.518 persones. A Castelló, s’han adquirit 385.878 quilos, per un valor de 346.628 euros amb els quals es beneficiaran 15.881 persones. A Alacant, es distribuiran 1.503 tones, per un valor d’1.350.360 euros, per a 65.590 beneficiaris.

La distribució d’aquests aliments la duen a terme Creu Roja i la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments a través dels seus sis centres d’emmagatzematge i distribució (CAD) que repartiran els aliments a 499 organitzacions associades de repartiment que atenen directament les persones en situació de dependència social i/o econòmica.

Aquest programa que està cofinançat pel Fons d’Ajuda Europea per als Més Desfavorits en un 85% i en un 15% pel pressupost de l’Administració General de l’Estat. El Pla està compost per tres fases. En la primera, que s’ha presentat hui, es reparteix el 25% del total; la segona en què se subministra el 40% dels aliments totals i en la tercera fase, prevista ja per a febrer de 2020, se subministrarà el 35% restant.

Novetats Programa 2019

Juan Carlos Fulgencio ha avançat que en el programa de 2019 s’han introduït novetats “amb l’objectiu de satisfer d’una manera més adequada les necessitats i les peticions dels beneficiaris” en relació als productes que conformaven la cistella d’aliments en 2018.



En concret, els aliments que s’adquiriran són arròs blanc, cigrons cuits, conserva de tonyina, conserva de sardina, conserva de carn (magre de porc), pastura tipus espagueti, tomaca fregida en conserva, galetes, macedònia de verdures en conserva, fruita en conserva en almívar lleuger, potets infantils (fruita i pollastre), llet sencera UHT, batuts de xocolate i oli d’oliva.



L’any passat es va fer una revisió de la cistella, després de la realització de reunions específiques amb les organitzacions de repartiment al febrer de l’any 2019. Així, s’ha canviat el tipus de llegum cuit (cigrons en lloc de fesols), el tipus de pasta (espagueti per macarró), el tipus de verdura en conserva (macedònia de verdures per fesols tendres), el tipus de fruita en conserva (pera i macedònia per bresquilla) i s’han eliminat el cacau soluble, cereals infantils i llet de continuació en pols. S’ha inclòs conserva de sardina, conserva de porc (magre) i batuts de xocolate.



Juan Carlos Fulgencio que ha inaugurat hui les jornades de presentació del Pla 2019 davant les diferents entitats implicades, ha expressat la seua “més sincera felicitació i agraïment a totes les organitzacions -154 a la província de València, 78 en la de Castelló i 267 en la d’Alacant- col·laboradores en el repartiment d’aliments”.