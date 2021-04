El govern dóna una nova resolució a l’ús de mascaretes en la platja

Moments de descans, així és com el Ministeri de Sanitat Espanyol ha definit el fet de prendre sol en la platja



El departament que dirigeix Carolina Darias, ha fet públic l’esborrany de la nova normativa que arribara a totes les comunitats i que presentara al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut en les pròximes hores



L’ús de la mascareta en aquests espais aquàtics, no serà obligatori sempre que es puga respectar la distància de seguretat entre no convivents, no així com als espais de passeig, on continuara sent obligatòria en tot moment



Amb aquest nou esborrany, totalment contrari a la normativa publicada només fa uns dies, el Govern atén el malestar de moltes comunitats que van expressar el seu descontent davant la decisió del Ministeri

El text assenyala que la mascareta serà indispensable durant l’accés als arenals o en el desplaçament a la platja, així com en tots els «entorns naturals» d’aquestes zones

Tampoc els ciutadans podran descobrir-se la boca a l’interior dels vestuaris de les piscines o altres espais d’oci similars, siguen públiques o comunitàries

També s’exclou de portar la màscara a les persones que, estant en aquests llocs, realitzen activitats de «socorrisme o rescat» però només en el moment que necessiten «accedir al mitjà aquàtic» per a exercir el seu treball d’assistència