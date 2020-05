El Govern menypreua l’agricultura valenciana en la seua modificació de la rebaixa de mòduls

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) denúncia el “menyspreu” que el Govern d’Espanya, a través del Ministeri d’Hisenda, ha demostrat a l’agricultura valenciana en la seua modificació de la rebaixa de mòduls per a la declaració de la renda de 2019. Així, mentre que la correcció d’errors publicada hui en el Boletí Oficial del Estat (BOE) incorpora avantatges fiscals a produccions agràries d’Andalusia, Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Múrcia i La Rioja, l’ordre deixa fora d’aquestes mesures excepcionals a la Comunitat Valenciana.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, critica durament “aquesta nova mostra de desdeny i discriminació a la qual ens té acostumat el Govern central, malgrat la greu crisi de rendibilitat que travessa el sector agrari valencià, amb arrencada continuada d’arbres fruiters (cítrics, caquis, fruites d’os, etc.) i devastadors danys a causa de temporals històrics com la DANA del setembre passat. Hisenda manté una rebaixa de mòduls amb pobles oblidats, amb cultius oblidats i amb una disparitat sense peus ni cap dels criteris a l’hora d’aplicar reduccions fiscals”.

Aguado subratlla que “Madrid ignora novament els informes ja de per si mateix insuficients que la conselleria d’Agricultura va remetre després de consultar a les organitzacions agràries i cooperatives valencianes. Tampoc l’executiu central ha tingut en consideració la posició de ASAJA Nacional respecte a les demandes del camp valencià. Sens dubte, aquesta no és la rebaixa de mòduls que volem i que necessitem; el Govern ha d’anar més enllà de les paraules en defensa del paper essencial que exerceix la nostra agricultura, sobretot davant escenaris com el *Covid-19, i esforçar-se per emprendre una aposta de debò en favor dels agricultors i ramaders”.