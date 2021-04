El Govern Municipal de València i l’oposició acorden el model de Ciutat Amb Horitzó l’any 2030

Connect on Linked in

L’Equip de Govern Municipal (grups polítics Compromís i PSPV-PSOE) i els dos principals grups de l’Oposició (PP i Ciutadans) han aprovat el model de ciutat 2030, el Marc Estratègic de València, que pretén definir les directrius i pautes de desenvolupament per a la ciutat, sobre els eixos de “la sostenibilitat, la salut i la prosperitat”. El model ha comptat amb el suport de la pràctica totalitat de la Corporació. Únicament Vox ha votat en contra.

Tal com ha manifestat l’alcalde, Joan Ribó, l’objectiu és aconseguir “una València plenament saludable, sostenible, amb una economia productiva diversa que prevalga la innovació i les noves tecnologies. Tenim un projecte de ciutat i vull obrir-lo a tota la ciutadania”, ha afirmat. Després de la reunió de la Junta de Portaveus que ha donat llum verda al document, Ribó ha explicat que l’Ajuntament de València “està treballant per uns consensos que ens permeten avançar com a societat a mitjà i llarg termini: planificar la direcció cap a on volem caminar en un procés que involucre tota la ciutadania”. “Per això –ha afegit- vull agrair el treball que els grups municipals, de govern i de l’oposició, han fet conjuntament per a arribar a este consens previ”.

El Marc Estratègic de València 2030 defineix la projecció de la ciutat en funció de sis mirades, que constitueixen “un punt de partida obert per a repensar i perfilar col·lectivament quina València volem per a 2030”, segons el text. Estes ‘mirades’ s’elaboren a partir d’una sèrie de reptes identificats amb la funció de “orientar la definició de les Missions, línies i objectius estratègics; i es defineixen com a Ciutat saludable, Sostenible, Pròspera i emprenedora, Compartida, Creativa, i Mediterrània.

El document s’ha elaborat des del caràcter de València de ciutat mediterrània, per a definir “un model propi en consens amb els grups del govern i l’oposició, i tota la societat en el seu conjunt”, en paraules de l’alcalde. El Marc Estratègic s’assenta sobre set principis orientadors de l’estratègia; recull dos referents conceptuals clau: els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda Urbana; part del context excepcional de la pandèmia de covid‐19; i estableix sis ‘mirades’, dotze línies estratègiques (amb 48 objectius), i sis Missions per a transformar la ciutat i orientar la innovació; finalment, compta amb un sistema integral d’indicadors. I en el centre de tota l’acció, com a peça fonamental d’esta, estan les persones.

UNA MIRADA LLARGA AL FUTUR

El portaveu del Grupo Municipal Compromís, Carlos Galiana, ha destacado que “el suport absolutament majoritari rebut a la proposta del Març Estratègic de la Ciutat de València demostra que som un govern que te una mirada llarga cap al futur i que sap negociar, dialogar i generar consens, la qual cosa és importantíssima hui més mai”. “A més –ha afegit- les Missions València 2030, incloses a este marc, ens mostren el camí a seguir per tal d’involucrar no només al sector públic sino també al sector privat, a l’academia i a la societat civil en el futur de València”.

La portaveu del Grup Municipal PSPV-PSOE, Sandra Gómez, ha destacat la importància de “demostrar altura política en els moments importants”, i ha subratllat que “una vegada més, els grups polítics municipals, a excepció de l’extrema dreta, arribem a un acord per a dissenyar la València de futur”. Gómez ha destacat que este Marc estratègic “és un pla des de València per al món, no del món per a València. No es tracta de l’aspiració de ser com uns altres, sinó de traure el millor de nosaltres mateixos, perquè encara que totes les grans ciutats compartim eixos similars fonamentats en els ODS, este és un marc estratègic clarament valencianitzat i adaptat a la realitat de la ciutat, a com la vivim i convivim en ella”.

Per la seua banda, la portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, ha assegurat que és necessari “un pla estratègic de ciutat i abordar temes tan importants com la millora de resposta davant la pandèmia, un model de fiscalitat que ajude a la implantació d’empreses i generació d’ocupació, la preservació del nostre parc natural de l’Albufera, una mobilitat dialogada amb tots els agents implicats o l’impuls d’infraestructures per a la ciutat”. Per això Catalá ha subratllat que el seu grup ha presentat “més d’una vintena d’esmenes per a millorar el futur de la nostra ciutat, que ha de fugir dels sectarismes, i apostar per una ciutat emprenedora i competitiva”.

Finalment, el portaveu del Grup Municipal Ciutadans, Fernando Giner, ha qualificat el Marc Estratègic 2030 de “un bon pla de futur”, i ha coincidit que “cal projectar la ciutat més enllà d’un mandat”. Giner ha recordat les seues aportacions al Pla de Reconstrucció i a l’acord pressupostari per a ajudes a autònoms i famílies, i xec escolar. “És a dir, sempre pensant en estratègia a mitjà termini, combinant-la amb accions a curt termini, sobretot en esta situació de crisi i sempre arribant al consens. Per a nosaltres tindre un marc estratègic i que l’hagen de respectar els futurs alcaldes o alcaldesses ens sembla fonamental”. Giner ha afirmat que “el desenvolupament econòmic ha de ser la prioritat”, que “ningú s’ha de quedar arrere en esta situació de crisi”, i que l’objectiu és “tindre una ciutat sostenible i accessible”.

El document es portarà a la sessió del Ple Municipal del pròxim dijous per a la seua aprovació inicial. Després, s’obrirà un procés obert de diàleg i col·laboració amb tota la societat que pivotarà al voltant de dos fases: en primer lloc, un procés de participació obert i plural sobre les sis Mirades de ciutat definides, que revisarà i validarà el Marc Estratègic, el qual tornarà al Ple Municipal per a la seua aprovació definitiva en un termini d’uns sis mesos. I en segon lloc, la posada en marxa de Grups de Treballs que aprofundiran en els diagnòstics de cadascuna de les línies estratègiques, analitzaran els temes crítics, definiran el full de ruta a seguir, perfilaran la definició de programes d’actuació, i impulsaran els projectes vinculats a cada línia. Estos grups de treball comptaran amb la participació de representants de l’administració pública, el sector privat, la societat civil, les universitats‐centres d’investigació, i els mitjans de comunicació. Tal com assenyala el propi document, “estos grups són l’espai clau per al diàleg i la deliberació, constitueixen el centre de la reflexió, i aporten les premisses de les decisions estratègiques”.

El document Marc Estratègic de la ciutat de València recull en el seu text la voluntat de que ser “elaborat amb un esperit de col·laboració i diàleg entre actors que permeta integrar un ampli espectre de visions sobre el present i el futur de la ciutat i, al mateix temps, aconseguir que l’estratègia siga un instrument viu que evolucione amb els canvis en el context que es puguen produir”.