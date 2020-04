El Govern permet que pimes i autònoms ajornen totes les declaracions d’impostos del mes d’abril

Connect on Linked in

El Consell de Ministres ha aprovat hui un Reial decret llei que permet prolongar el termini de presentació de declaracions i autoliquidacions d’impostos per a pimes i autònoms. La norma estableix que aquests col·lectius no hauran de presentar aquests pagaments tributaris a l’abril, com és habitual, sinó que estén el termini un mes fins al 20 de maig per a mitigar l’impacte econòmic provocat per la crisi del COVID-19.

En concret, el decret recull que els contribuents amb una facturació de fins a 600.000 euros tindran de termini fins al 20 de maig per a presentar les declaracions d’impostos corresponents al mes d’abril. És a dir, podran ajornar la presentació de la declaració trimestral de l’IVA, el pagament fraccionat de l’Impost de societats, així com el de l’IRPF. En el cas de declaracions domiciliades, el termini s’amplia també un mes.



La mesura aprovada hui beneficiarà a 3,4 milions de contribuents, que representen el 95% d’empreses i autònoms que han de presentar la seua declaració tributària a l’abril. En la pràctica, aquesta moratòria suposa una liquiditat de 3.558 milions per a pimes i autònoms.