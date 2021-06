El Govern rehabilitarà la muralla i la Casa Reial d’Alzira

Connect on Linked in

La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, presenta una estratègia per a revitalitzar els Camins de Santiago en tot el territori nacional

El Govern ha presentat hui en el Museu de Belles arts d’Oviedo el Pla Nacional Turístic Xacobeo 21-22, un projecte per a impulsar els Camins de Santiago com a producte cultural i patrimonial en tot el territori nacional amb una inversió que supera els 121 milions d’euros, que es finançarà amb els fons europeus Next Generation. El projecte contempla intervencions per a rehabilitar la muralla i la Casa Reial d’Alzira, amb un pressupost de 400.000 i 2,3 milions d’euros respectivament.

““El camí de Sant Jaume precisa d’un pla específic per a revitalitzar-lo aprofitant la celebració d’un Any Sant que es prolongarà durant 2022. Si el Xacobeo de 1993 va ser fonamental per a convertir el camí de Sant Jaume en producte estrela de la nostra oferta turística, 2021, l’any de la recuperació, marcarà una nova fita en la revitalització d’aquesta ruta mil·lenària”, ha subratllat la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, en l’acte de presentació en el Museu de Belles arts d’Oviedo, el primer d’una gira que el Ministeri emprendrà per a donar a conéixer les inversions d’aquest Pla Nacional Xacobeo en els territoris implicats.

Acompanyada del secretari d’Estat de Turisme, Fernando Valdés, la ministra ha explicat que el Pla Nacional Turístic Xacobeo es desenvolupa en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya, l’exercici d’inversió pública i de reformes més ambiciós de la recent història econòmica d’Espanya i la major oportunitat per al nostre país des de l’entrada a la Unió Europea.

“El Pla Xacobeo incorpora mesures per a conservar i fer un millor ús dels Camins de Santiago, i per a impulsar l’activitat turística i econòmica. Es tracta d’un gran projecte de país que ens uneix entorn d’una oferta cultural, patrimonial i experiencial inigualable”, ha afegit Maroto.

Inversions principals

El pla s’estructura entorn de cinc eixos principals d’inversió que ha detallat el secretari d’Estat de Turisme, Fernando Valdés:

Pla Nacional de Sostenibilitat Turística en Destí Xacobeo 2021-2022: Dotat de 45 milions d’euros, finançarà inversions encaminades a perfeccionar els paisatges urbans que travessen els Camins, com aquelles relacionades amb la millora de la mobilitat, senyalització i accessibilitat en les diferents rutes del Camí; embelliment de centres històrics o rehabilitacions de béns culturals.



Programa de Desenvolupament de Producte Turístic: El Camí constitueix ja un producte que transcendeix el seu origen inicial religiós i hui està consolidat com un atractiu turístic amb enormes recursos patrimonials, naturals i culturals. Després de l’impacte de la pandèmia, es requereix una estratègia global per a posicionar de nou el Camí com un destí segur, però també més inclusiu, accessible i digital. A aqueix fi es destinaran 5 milions d’euros per a generar o donar suport a productes vinculats a l’experiència compostelana.



Projectes sostenibles de manteniment i rehabilitació del patrimoni històric d’ús turístic dels Camins de Santiago: Amb 65.286.148,27 euros s’intervindrà en fins a 61 immobles de titularitat pública per a convertir-los en sostenibles, reduint les seues emissions de gasos d’efecte d’hivernacle; modernitzant els seus sistemes de gestió d’abocaments; reduint consums d’energia i aigua o instal·lant tecnologies intel·ligents.



Destinacions Turístiques Intel·ligents: Es destinaran 5 milions d’euros per a donar suport a projectes col·laboratius entre destins associats als Camins de Santiago que siguen membres de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents. Amb un màxim d’inversió d’un milió per projecte, haurà de tractar-se d’iniciatives que agrupen a tota la cadena de valor i que garantisquen un impacte real en la competitivitat i sostenibilitat de l’oferta turística associada.



Programa de promoció internacional: Turespaña, a través de la xarxa exterior de conselleries i de la seua campanya de promoció internacional, invertirà 1.036.411 euros per a promocionar les principals rutes del Camí reconegudes per organismes internacionals. Entre les actuacions previstes, s’inclou la conversió de l’oficina al públic de la Conselleria de Turisme d’Espanya a Roma, situada en la Plaça d’Espanya, en un Centre Multimèdia Interactiu (CMI) que operarà com a punt d’informació del Xacobeo i la inauguració del qual està prevista per al pròxim 12 de juliol.