El Govern reprén els treballs per a protegir l’Albufera enfront de les aigües contaminades

Aquesta actuació, declarada d’interés general de l’Estat, té un caràcter prioritari i urgent per la Llei 11/2015, de modificació del Pla Hidrològic Nacional

L’objectiu del projecte és la intercepció dels abocaments que es produeixen en les séquies en temps sec, així com els que es produeixen durant els episodis de pluges, a causa de les descàrregues dels sistemes unitaris d’aigües residuals dels municipis situats en l’eix oest del parc natural

Es preveu la represa de les obres, suspeses al juliol de 2012 a causa de dificultats tècniques, en el mes vinent de setembre, a càrrec de la mercantil TRAGSA com mig propi instrumental de l’administració

El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, O.A., Miguel Polo, ha participat, al costat de la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, la regidora del Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de València, Elisa Valía, i representants de les empreses públiques Acuamed i Tragsa, en una visita tècnica d’inspecció a les obres de l’actuació denominada “Reordenació de la infraestructura hidràulica de l’horta i xarxa de sanejament de l’àrea metropolitana de València”, que ha tingut lloc en les instal·lacions del tanc de tempestes de Sedaví. Es tracta d’una actuació d’interés general de l’Estat, que va ser declarada com a prioritària i urgent per mitjà de la Llei 11/2015, de modificació del Pla Hidrològic Nacional, catalogada com a actuació sense recuperació de costos.

Aquesta actuació, que té caràcter mediambiental, té per finalitat la protecció del llac de l’Albufera de València enfront de l’entrada d’aigües contaminades pels abocaments d’aigües residuals produïts en onze municipis de la façana oest del parc natural, entre Silla i València. Abocaments que es produeixen en temps sec i en episodis plujosos, a conseqüència de les descàrregues dels sistemes unitaris d’aigües residuals d’aquests municipis.

El projecte contempla l’execució d’una extensa xarxa de col·lectors per a la intercepció dels citats abocaments, que comprenen 8,8 km de nous ramals de la séquia de Favara i 9,6 km de conduccions diverses, així com la disposició de sis depòsits de retenció enterrats amb una capacitat total d’emmagatzematge de l’ordre de 100.000 m³. D’aquesta manera, en temps sec, els cabals que s’intercepten en la xarxa de ramals de la séquia de Favara, emmagatzemats en un depòsit, es bombaran al col·lector oest; per part seua, en episodis plujosos, els cabals emmagatzemats en els tancs de tempesta, quan les condicions hidràuliques de la xarxa de sanejament ho permeten, seran bombats de manera controlada cap a la depuradora de Pinedo per al seu tractament adequat. Les obres comptaran amb un complet sistema d’automatització i control remot.



La previsió del projecte, segons els estudis efectuats a aquest efecte, és que, en un any mitjà, aquest sistema podria interceptar de l’ordre de la meitat de la contaminació que actualment estaria rebent el llac de l’Albufera durant els episodis plujosos.

Les obres del projecte van començar al març de 2010 i, després de 26 mesos d’execució, van ser suspeses temporalment al juliol de 2012, a causa de la necessitat de resoldre unes qüestions tècniques sorgides durant el desenvolupament dels treballs. S’havien invertit un total de 27,42 milions d’euros, la qual cosa representava l’equivalent al 70% del pressupostat. Determinades circumstàncies van dificultar la represa de les obres, per la qual cosa a l’abril de 2021 es va resoldre el contracte, per mutu acord, entre Acuamed i l’empresa contractista.



En conseqüència, davant la importància que té la represa i terminació de les obres al més prompte possible, per a la seua posada en servei, en compliment de l’objectiu ambiental de protecció del llac de l’Albufera, Acuamed ha encarregat la realització de les obres pendents a l’empresa Tragsa, com mig propi instrumental de l’Administració, amb un pressupost de 9,8 milions d’euros i un termini d’execució de 15 mesos. Així doncs, la previsió de represa de les obres apunta al pròxim mes de setembre de 2021, per la qual cosa l’horitzó de finalització i posada en servei se situaria a principis de 2023.

Miguel Polo ha posat l’accent en la importància d’aquestes obres i en la seua consideració conjunta i integrada amb altres com els terciaris de les EDARs d’Albufera Sud i Sueca (amb filtres verds i reutilització), així com la futura substitució del col·lector oest per un altre col·lector que conduirà les aigües a una nova EDAR a fi de descarregar la planta de Pinedo. Amb tot això, el problema de qualitat de les aigües en l’Albufera podrà resoldre’s, alleujant al mateix temps la càrrega que suporta la EDAR de Pinedo. Així mateix, els estalvis produïts per la modernització de la Séquia Real del Xúquer contribuiran a incrementar les aportacions d’aigües netes al llac.

Gloria Calero ha ressaltat la importància d’haver-se aconseguit una solució per a la represa de les obres paralitzades durant tants anys, amb voluntat política i diàleg, recalcant el compromís del Govern d’Espanya amb les iniciatives que permetran sanejar els cabals, suposant un impacte positiu directe sobre l’Albufera, de manera que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic té previstes inversions a l’entorn del llac que superen els 100 milions d’euros. “Solucions totes elles que ens permeten enfrontar-nos millor al canvi climàtic i continuar treballant perquè les futures generacions puguen continuar gaudint d’aquest paratge únic”, ha destacat la delegada.

Per part seua, Elisa Valía ha incidit en què, a part de totes les qüestions ja ressaltades relatives a les millores que s’esperen per a l’Albufera i el seu entorn, l’execució de les obres del projecte suposarà també uns beneficis inestimables sobre les platges de la zona, especialment i pel seu nivell de degradació, la de Pinedo.



“Com Ayuntamineto de València, sabem que el govern d’Espanya no sols ens escolta, sinó que cristal·litza el seu compromís amb un dels nostres tresors més valuosos, l’Albufera, a través de la mobilització de recursos que milloraran enormement la qualitat de l’aigua, que és el seu principal problema. A més de la finalització dels tancs de tempesta, el Ministeri invertirà, a través de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, impulsa la reordenació del sanejament en l`Horta Sud i la construcció de la nova depuradora que evite l’arribada d’abocaments al llac i el seu entorn”, ha subratllat Vàlua.

Tots han convingut, finalment, que cal continuar amb la col·laboració existent entre les Administracions competents en l’espai (Estat, Generalitat Valenciana i Ajuntament de València), en un prisma de conjuminar voluntats, consens i corresponsabilitat, que haurà de redundar necessàriament en una millora substancial de les condicions del parc natural de l’Albufera, vertader objectiu de totes les actuacions.