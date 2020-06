El Govern ultima la regeneració de les platges de Cullera afectades pel Glòria

Print This Post

Mayor destaca que «la coordinació de les administracions permetrà que els treballs estiguen acabats per a l’inici de l’estiu»

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha acompanyat a la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i al subdelegat, Roberto González, en la visita a la platja del Dosser, una de les més afectades pels efectes del temporal Glòria que va devastar el litoral valencià el passat mes de gener.

Malgrat les dificultats de reparar els danys d’un temporal excepcional al qual s’han sumat la inesperada pandèmia de la COVID-19 i la conseqüent paralització dels treballs de reparació, la màxima autoritat de Cullera ha destacat que «la coordinació entre les distintes administracions implicades en la regeneració del litoral — la Generalitat, l’Ajuntament i el Govern d’Espanya — permetrà que la totalitat dels treballs estiguen acabats per al començament de l’arribada de turistes de fora de la Comunitat Valenciana amb l’inici de l’estiu».

Mayor ha destacat la rapidesa amb la qual l’Ajuntament va afrontar les tasques de reparació i ha posat d’exemple els més de 25.000 quilos de peixos que s’acumulaven als arenals de les platges després de la ruptura de les xarxes de protecció d’una piscifactoria propera a la costa. «En poc més de dos dies esta ingent acumulació de peixos morts fou retirada de les platges evitant qualsevol problema de salubritat que haguera afectat a tot el nostre entorn», ha explicat Mayor.

L’alcalde també ha assegurat que les platges de Cullera i tots els seus serveis es troben a ús i gaudi dels banyistes pràcticament en la seua totalitat, amb contades excepcions com els treballs del Dosser on l’època de nidificació i reproducció del corriol que habita ací obliga a buscar altres fórmules per actuar.

Regeneració

A més a més, en estos moments s’està regenerant les dunes de la platja del Dosser, amb transvasament d’arena des de l’Escollera per a reforçar el cordó dunar. Abans de l’estiu es transvasaran 10.000 tones d’arena i altres 10.000 tones després del període estival.

Per altra banda, s’està procedint a l’adequació de l’accés a l’Estany amb 7.000 tones d’arena acumulada en la pròpia gola, que també se transvasarà a la platja de la zona del Cordobés per a la seua regeneració amb 6.000 tones. Així mateix, també s’ha reparat el camí d’accés a la platja del Brosquil i a partir de la setmana que ve es recuperarà l’arena a través d’una actuació que finalitzarà en el mes de juliol.