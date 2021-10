El Govern valencià lluitarà en el Suprem per la legalitat del Pla de Protecció del Litoral

Connect on Linked in

El Tribunal Suprem es pronunciarà sobre la legalitat del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel), suspés el mes de febrer passat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) després de la denúncia presentada per una promotora.

La Conselleria de Política Territorial que dirigeix Arcadi España va presentar un recurs davant l’alt Tribunal que ha sigut admés a tràmit, segons han confirmat este dimarts el propi conseller.

La promotora Torreviñas SLU, pertanyent al grup immobiliari Torreblanca del Sud de Torrevieja (Alacant), va ser la que va tombar el Pativel en primera instància, un dels principals instruments de protecció del territori aprovat pel Consell fa tres anys.La secció primera de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV va estimar el recurs de la promotora per la falta d’un estudi de viabilitat i sostenibilitat econòmica, l’omissió dels informes en matèria de gènere, família i infància i per no contindre una avaluació ambiental i territorial estratègica amb les diferents alternatives possibles. Ara és el Govern valencià qui lluitarà en el Suprem per la legalitat del Pla de Protecció del Litoral.