El GPP demana la compareixença en Les Corts de la comissionada d’Atenció Primària i una comissió per a executar mesures davant el “descontrol” de Sanitat

· “No ens han dit quines competències tindrà aquesta comissionada, de qui dependrà i quin pressupost tindrà. És un altre desastre per a tapar la mala gestió”

· “Anuncien aquest nomenament quan les associacions científiques i el personal de Primària porten dos anys treballant en el sistema. És un atac a la seua labor”

· “Puig privatitza les PCR en donar quatre milions a laboratoris privats per a fer els test. És un contrasentit en qui critica la col·laboració públic-privada i parla de revertir concessions”

La Síndica del Grup Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha anunciat hui que demanarà la compareixença en el Parlament Valencià de la comissionada per a l’Atenció Primària, María José Lloria, nomenada el passat 27 de setembre per la Conselleria de Sanitat. “Ens preocupen les declaracions de la consellera Barceló quan diu que aquest nou alt càrrec es contracta per a pensar. No ens han dit quines competències tindrà, de qui dependrà i quin pressupost tindrà. És un altre desastre per a tapar la mala gestió”, ha manifestat.

Bonig s’ha pronunciat així en roda de premsa en Les Corts, acompanyada pel portaveu de Sanitat del GPP, José Juan Zaplana. La portaveu popular ha recordat que les associacions científiques i el personal d’Atenció Primària porten dos anys treballant en el sistema “i ara és quan s’anuncia aquest nomenament sol per a pensar. És un atac a la labor dels professionals. No serveix el treball ja fet?”, ha preguntat.

La Síndica del GPP ha proposat, a més, la creació d’una comissió d’estudi perquè comence a executar mesures concretes d’Atenció Primària. “Serà una comissió ràpida, de quatre sessions –una de constitució i tres de treball matí i vesprada- perquè compareguen els experts que porten dos anys treballant i exposen les conclusions. Una vegada acaben aquestes sessions s’han d’elevar les conclusions i executar-les amb rapidesa. El descontrol en Atenció Primària és total”, ha asseverat.

La portaveu popular també s’ha referit al conflicte de la Conselleria amb els MIR, i ha indicat que és “una vergonya que a la generació més preparada els donen al dia una pujada de 1,40 euros”, ha assenyalat. A més, Bonig ha criticat que Puig “privatitza els PCR en donar quatre milions a laboratoris privats per a fer els test”. “Des del PPCV ens sembla bé aquesta decisió perquè sempre hem estat d’acord amb la col·laboració públic-privada, però el Botànic, que parla de revertir concessions, és el que està privatitzant la sanitat. És un contrasentit”, ha manifestat.