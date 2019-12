El GPP demana una comissió d’investigació per a analitzar la política de menors del Botànic I i II

Connect on Linked in

Bastidas titlla de “alarmant” que 24 hores després que la Justícia haja condemnat a un educador d’un centre de menors de la Comunitat, Puig “continue callat”

· Assenyala que la política de menors és “el gran taló d’Aquil·les de la Generalitat” i recorda el caos en centres com Montolivet, Segorbe, Buñol o Alacant entre altres

La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular (GPP), Elena Bastidas, ha reclamat hui la creació d’una comissió d’investigació per a poder avaluar i analitzar la gestió de la política de menors en els centres de la Comunitat Valenciana en els últims anys.

“Volem que aquesta comissió tire avant després dels desastre que marquen la gestió de menors en la Comunitat Valenciana, sobretot quan estem parlant d’un sector de la població especialment vulnerable i sensible, que requereix dels seus governants una especial atenció”, ha explicat. Així, ha assenyalat que és “alarmant” que 24 hores després que la Justícia haja condemnat a un educador d’un centre de menors de la Comunitat Valenciana, el President de la Generalitat, Ximo Puig, “continue callat” i, lluny de donar explicacions “fuja de la Comunitat”. Per això, Bastidas ha instat a Puig a “donar explicacions abans d’agafar l’avió perquè els valencians sàpien què ha passat i què farà amb la política de menors de la Comunitat Valenciana de cara al futur”. Per al PP “la situació en aquests anys és prou greu com perquè isca, és el màxim responsable de la gestió de menors tutelats per la Generalitat”.

“Sempre que ocorre alguna cosa i hi ha una crisi important en el Consell el senyor Puig ix fugint, per això abans que es vaja a Londres volem que done explicacions a tota la societat valenciana i que diga que va fer perquè casos que han sacsejat a l’opinió pública valenciana no tornen a repetir-se. Volem saber quines mesures prendrà”, ha afegit.

“La preocupació per la política de menors és alguna cosa que el PP ha traslladat en nombrosa ocasions durant aquests quatre anys i mig de governs del Botànic”, ha recordat al mateix temps que ha assenyalat que el GPP ha presentat fins a 46 iniciatives referent a això. Així, ha assenyalat que “el caos, el desastre, la falta de planificació han sigut la tònica general en aquests quatre anys i mig” en una política que s’ha convertit en “el gran taló d’Aquil·les de la Generalitat”. Sobre aquest tema, ha recordat caos com el de Montolivet, Segorbe, Buñol o Alacant entre molts altres que han motivat nombroses peticions per part del PP.