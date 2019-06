El GPP presenta una proposta per a evitar el monopoli i l’arbitrarietat de les subvencions agrícoles del Consell

Connect on Linked in

· Barrachina denuncia que el Consell destina 1,8 milions a una sola entitat i margina a 8 entitats valencianes “amb impecables trajectòries” per “falta de pressupost”

· Registren una bateria d’iniciatives per a denunciar l’arbitrarietat en la concessió d’ajudes a les entitats agràries i proposa una distribució proporcional de les ajudes

· Reclama “serietat” i “altura de mires” al nou Consell perquè el responsable de l’oficina de la Comunitat a Brussel·les “no siga més del mateix i defense els interessos del sector primari valencià”

15 juny 2019.-. El Grup Parlamentari popular (GPP) ha presentat una proposta per a evitar “el monopoli i el sectarisme de les subvencions agrícoles per part del Consell”.

Així, després de reunir-se amb l’Associació Valenciana d’Agricultors AVA-Asaja aquesta setmana, els populars han registrat una bateria d’iniciatives en les quals es denuncia l’arbitrarietat en la concessió d’ajudes a les entitats agràries i proposa una distribució equitativa i proporcional de les ajudes.

En aquest sentit, a més d’una Proposició No de Llei subscrita pel portaveu d’Agricultura, Miguel Barrachina, i la portaveu de Medi Ambient, Elisa Díaz, s’ha sol·licitat la compareixença en Ple i Comissió del responsable de l’àrea, així com preguntes escrites i sol·licituds de documentació davant en tracte “discriminatori”.

El portaveu adjunt ha recordat que el passat 30 de maig es va publicar la resolució de la Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna per la qual es concedia 1.828.062 euros a una única entitat -IVIFA, fundació de la Va unir- per a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019. “Resulta com menys sospitós que a vint dies d’acabar el curs escolar es destinen aquestes ajudes i a més es faça d’aquesta manera tan sectària”.

“És molt reprotxable que el Consell faça un ús torticero de les ajudes que paguen tots els valencians”. “Això no és igualtat, això no és equilibri, això no és pluralitat, això és imposició i sectarisme”, ha criticat.

Així, ha recordat que la totalitat de les ajudes van ser adjudicades a una única entitat de manera que les huit entitats restants, “amb impecables trajectòries” van quedar excloses per “falta de disponibilitat pressupostària”.

D’aquesta manera entitats com DANONE, AVA-ASAJA, Fundació Sabor i Salut, Sembra Agroecològica, Cireres Muntaya d´Alacant Cooperativa V, Sakata Seed Ibèrica, Associació Sociocultural del Riurau, no van accedir a un sol euro de l’1.828.062 euros previstos.

“Serietat i altura de mires a Brussel·les”

El GPP ha reclamat “serietat” i “altura de mires” al nou Consell perquè el responsable de l’oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les “no siga més del mateix”, tinguen un perfil professional i “defense a la Comunitat Valenciana com es mereix” perquè fins ara la veu del sector primari valencià ha estat silenciada. “No han fet res durant la negociació de la PAC tal com ens trasllada tot el sector”.