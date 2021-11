El Gran Teatre d’Alzira, premi AVETID a la trajectòria en el seu centenari

Print This Post

El Gran Teatre i Edicions Bromera a Alzira, PATEA, Feria de Teatro de Castilla y León-Ciudad Rodrigo, Revista Fiestacultura, Festival Circuit Bucles Dansa, Valentí Piñot Duxans, Maracaibo Teatro, Jose Luis Perez Pont i Emilio Gutiérrez Caba entre els guardonats

Els guardons es lliuraran el pròxim dilluns 15 de novembre al Teatre Flumen

L’Associació d’Empreses d’Arts Escèniques del País Valencià, AVETID, anunciava ahir els guardonats per a l’any 2021, entre els quals es troba el Gran Teatre d’Alzira l’any del seu 100 aniversari. «Des de l’Ajuntament manifestem la nostra alegria i satisfacció per este reconeixement a l’intens esforç de l’equip de professionals del Departament de Cultura, que treballa per a portar a terme una programació plural oberta, dirigida a tots els públics i de qualitat. El Gran Teatre, totalment renovat, continuarà amb la seua tasca de dinamitzador cultural de la ciutat», ha explicat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

A més, la ciutat està doblement d’enhorabona, ja que l’editorial alzirenya Bromera ha estat també guardonada per la seua contribució indispensable a la cultura en la nostra llengua i la important tasca de difusió del teatre en valencià amb la col·lecció «Bromera/Teatre», amb 80 títols, el Micalet Teatre, destinada al públic infantil, o les col·leccions Gran Teatre i la Tarumba Teatre amb reflexions i trajectòries teatrals. Junt amb l’Ajuntament d’Alzira i Bromera, han sigut premiats també PATEA, Asociación de Profesionales de Artes de Calle , Feria de Teatro de Castilla y León-Ciudad Rodrigo, la revista FiestaCultura, Festival Circuit Bucles Dansa, Valentí Piñot Duxans, Maracaibo Teatro, Jose Luis Perez Pont i l’actor Emilio Gutierrez Caba.

Estos premis van nàixer ara fa 25 anys amb l’objectiu de reconéixer la dedicació de persones i entitats al món de les arts escèniques. Enguany han volgut fer valdre la contribució del Gran Teatre d’Alzira, que durant un segle ha aportat riquesa cultural a la societat valenciana. Es tracta, tal com assenyalen des d’AVETID, d’un dels espais escènics amb més solera del territori valencià i un dels primers espais del Circuit Cultural Valencià.

Este guardó arriba en un moment dolç per a l’àmbit cultural a Alzira. A punt d’estrenar la capitalitat cultural i amb la celebració del centenari del Gran Teatre, el premi AVETID reconeix la trajectòria de l’emblemàtic edifici en un doble vessant, segons ha explicat el regidor: d’una banda, la implicació durant les distintes etapes de les diverses corporacions per mantindre en peu i en funcionament el teatre, i de l’altra, una programació cultural potent al llarg dels anys, gràcies al treball que es fa de gestió teatral. Així mateix, Aranda també ha volgut reconéixer el caràcter solidari del Gran Teatre com a escenari de les distintes manifestacions culturals de la ciutadania.

En l’acte de lliurament de premis, que tindrà lloc el dilluns 15 de novembre a les 20 hores al Teatre Flumen, participarà l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, el regidor de Cultura, Alfred Aranda, així com l’equip tècnic del Teatre.

Es farà entrega de les estatuetes dels Premis AVETID, confeccionades per l’artista Jesús Martin Chule i a més comptarà amb les intervencions en directe de Melomans, Alberto Jiménez de Dios, Ezequiel Navarro i Emili Chaqués.