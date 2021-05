El Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València vol fer pública la seua satisfacció per comptar amb dates concretes per a poder plantar les Falles dins de l’any 2021

Connect on Linked in

En les últimes setmanes hem estat en contacte amb ajuntaments on es planten Falles i Juntes Locals per a transmetre’ls les nostres inquietuds i conéixer les seues intencions sobre la celebració de les festes falleres una vegada acabat l’estat excepcional provocat per la pandèmia.



Agrair a les entitats que s’han mostrat favorables a la celebració de les Falles dins de les dates marcades per la Conselleria de Sanitat Universal, ajuntaments, Juntes Locals i Junta Central Fallera de València i a aquelles que en pròximes dates ho decidisquen.



Sabem de l’esforç realitzat per la Mesa de Seguiment i les Comissions Falleres per a mantindre viva la il·lusió per plantar les Falles pendents i per continuar la seua activitat festiva. Felicitem a totes pels assoliments aconseguits.



També volem posar en valor l’esforç realitzat pels Artistes Fallers. Uns sense activitat, a l’espera que es reactivara el sector i altres mantenint oberts els tallers i treballant en la construcció de Fogueres i de les Falles de l’any 2022.



Esperem poder completar prompte el calendari de plantà de Falles i Fogueres per a poder organitzar les tasques pertinents i posar fi a un cicle de treball i poder començar, amb il·lusió i perspectiva, un nou.