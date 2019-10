El grup de ball Les Folies de Carcaixent viatgen fins a Nova York per difondre els costums valencians!

Connect on Linked in

Desfilaren per la quinta avinguda i actuaren a la Hispanic Society.

El Grup de ball popular Les Folies de Carcaixent ha visitat la ciutat de Nova York. L’associació ha viatjat principalment per participar en la desfilada del dia de la Hispanitat per la quinta avinguda i actuaren a la Hispanic Society.

Aquest destacat grup que començava a ressonar l’any 1998 ha tingut i té com a objectiu durant tots aquests anys la recuperació e instauració de les danses carcaixentines dins de les festes patronals. Amb aquests balls han donat a conéixer les nostres cançons, les danses processionals i els balls populars de la nostra comarca.



“El treball d’investigació que realitza l’associació els ha dut a escorcollar els arxius de la Hispanic Society on han pogut estudiar els seus fons històrics i continuar amb el seu treball de revalorització de la indumentària tradicional valenciana més icònica i representativa. Sorolla va utilitzar per a les seues pintures, peces de roba i joieria antigues que combinava magistralment per tal de compondre els models de les seues pintures. Les gropes i el treball al palmeral són les pintures sobre temàtica valenciana que pengen a les sales de la institució americana i que han servit també de fons per a una actuació del grup.



Amb la visita al MET (Museum of Art NY), la visita als seus fons i la desfilada per la quinta avinguda en la festivitat de la Hispanitat, han tancat el viatge”. Un viatge que recordaran tota la vida.