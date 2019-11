El grup de Control Biotecnològic de Plagues investiga noves tècniques sostenibles de producció agrària

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ecostack és un projecte europeu l’objectiu del qual és desenvolupar la producció de cultius ecològics i socialment sostenibles amb què millorar la productivitat agrícola. Està liderat a Espanya pel Grup de Control Biotecnològic de Plagues, integrat en l’Estructura d’Investigació Interdisciplinària en Biotecnologia i Biomedicina (ERI Biotecmed) de la Universitat de València.

En la recent reunió de coordinació, celebrada a Coïmbra (Portugal), s’han presentat els avanços inicials dins de les diferents línies d’actuació del projecte (funcionalitat de la biodiversitat, practiques agronòmiques, comunitats microbianes i eines ecològiques), així com un vídeo divulgatiu en anglès, que posteriorment ha sigut doblat al castellà.

Al capdavant de la part espanyola del projecte es troben el catedràtic del Departament de Genètica de la Universitat de València Baltasar Escriche i la científica sènior de Biotecmed Yolanda Bel. L’equip valencià s’encarrega principalment del desenvolupament de productes basats en el bacteri Bacillus thuringiensis per a lluitar contra nematodes, cucs plaga de vegetals.

El projecte europeu Ecostack, en el marc del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea (https://www.ecostack-h2020.eu/) està dirigit per la Universitat de Nàpols. Constituït per 25 socis, té una durada de 5 anys, fins a setembre de 2023. El seu objectiu és desenvolupar i donar suport a la producció de cultius ecològics econòmicament i socialment sostenibles, mitjançant l’increment de la biodiversitat dins i al voltant dels camps agrícoles. Amb les seues investigacions, es pretén millorar la interacció entre plantes i insectes, de manera que amb nous enfocaments es puguen millorar les estratègies agràries.

Ecostack té lloc en un context global en què l’agricultura busca un desenvolupament sostenible, que equilibre les demandes d’alts nivells de producció i el control de l’impacte mediambiental que aquests nivells de producció impliquen. Al mateix temps, ha de ser sostenible en termes de producció agrícola i proporcionar beneficis econòmics satisfactoris al sector agrari. Per a aconseguir-ho, l’ús intel·ligent dels recursos dels ecosistemes equilibrats i de la seua biodiversitat poden reduir l’ús de compostos químics i fer que l’agricultura siga més sostenible.

El vídeo divulgatiu es dirigeix principalment al sector agrari i a personal no científic, com a destinatari final dels resultats del projecte. Aquest col·lectiu també forma part del projecte, per la qual cosa existeix un contacte continu amb ell, a fi de poder examinar els beneficis dels nous desenvolupaments i rebre propostes i necessitats.