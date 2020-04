El Grup de Dansa de la Universitat de València celebra el Dia Internacional de la Dansa

Connect on Linked in

Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, que se celebra hui dia 29 d’abril, ballarines del Grup de Dansa de la Universitat de València, que continua els assajos des de casa, han gravat un vídeo per celebrar l’efemèride.

El Grup de Dansa de la Universitat va nàixer el curs 2017-2018 amb plena voluntat de treballar el món de la dansa de manera rigorosa i continuada i de donar a conéixer la dansa no només com un art, una disciplina física o un espectacle, sinó també com un mitjà de creixement artístic personal per a l’alumnat de la institució.

L’activitat del Grup de Dansa s’estructura en tallers en què els participants tenen l’aportació tècnica d’un mestre i un coreògraf professional que, a la vegada que imparteix unes classes, prepara la creació d’espectacles. El Grup de Dansa està integrat en l’Aula d’Arts Escèniques de la Universitat de València.

Les alumnes que han gravat el vídeo són: Patricia Gallardo, Noelia Sánchez, Laura Basterra i Joana Marzal. L’elenc de professors del Grup de Dansa de la Universitat de València està integrat pels coreògrafs i intèrprets Yoshua Cienfuegos i Maynor Chaves.

El video es pot consultar en aquesta adreça de YouTube del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València: