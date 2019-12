El grup de danses l’Almogàver presenta el llibre commemoratiu del seu 25 aniversari

Connect on Linked in

La sala d’actes de la Biblioteca Municipal va acollir ahir a la vesprada la presentació del llibre commemoratiu dels 25 anys d’història del grup de danses l’Almogàver. La presidenta de l’associació, Carmen Matoses, i el mestre, Josep Lluís Ferri, van ser els encarregats d’explicar als presents què és el que es podrà trobar en les pàgines d’esta publicació, dissenyada i maquetada per una de les membres del grup, María Alcañiz. L’acte va comptar també amb la presència del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, Joan Carles Vázquez.



“Este llibre recull tota la nostra història des dels inicis fins a l’actualitat. Ja vam publicar un quan complirem el 15 aniversari, però este és molt més complet. En ell hem participat tots els membres d’una o altra forma, aportant fotografies, etc. És un llibre molt visual, molt gràfic; encara que també té una part narrativa en la qual s’explica la nostra evolució en la qual no hem parat de créixer”, va explicar Carmen Matoses. El regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez, va mostrar la seua satisfacció per la publicació d’este llibre “perquè, d’alguna manera, em sent un poc part implicada per la meua família i per la meua comissió fallera que va tindre molt a veure en els inicis del grup. Des de la meua Regidoria hem volgut col·laborar amb la publicació d’este llibre, donar-los l’enhorabona i desitjar-los que celebren molts anys més”.



Per la seua banda, el mestre Josep Lluís Ferri va explicar com van ser els inicis “l’evolució dels quals va ser lenta però estem molt satisfets de tot el que hem aconseguit en l’actualitat. Tenim actuacions tots els mesos i, gràcies a que disposem de la nostra pròpia rondalla, hem pogut realitzar moltíssimes coses i recuperar molts balls, especialment en la processó de la Mare de Déu de Sales i en el Corpus”.